Фицо паникует из-за остановки транзита российской нефти Украиной
Категория
Экономика
Дата публикации

Фицо паникует из-за остановки транзита российской нефти Украиной

Фицо
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Источник:  online.ua

Лидер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, провел телефонные переговоры с главой правительства Денисом Шмыгалем.

Главные тезисы

  • Фицо раскритиковал внесение российской компании "Лукойл" в санкционный список.
  • Решение украинского президента спровоцировало возмущение со стороны словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, контролируемого венгерской группой MOL.
  • Премьер-министр Словакии активно работает над решением проблемы, в частности, через общение с членами правительства и представителями MOL.

Что обсуждали Шмыгаль и Фицо

Словацкий премьер заявил своему украинскому коллеге, что он не согласен с внесением в санкционный список российской компании "ЛУКойл".

Как известно, ее нефть также использовал нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

Роберт Фицо добавил, что считает эти санкции "бессмысленными". Он продолжает утверждать, что они, мол, не бьют по стране-агрессорке России, а лишь наносят ущерб отдельным членам Евросоюза.

Лидер Словакии пожаловался на то, что решение украинского президента Владимира Зеленского означает, что входящий в венгерскую группу MOL словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки.

Это повлияет не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо пытается решить проблему, однако пока ему не удается

Как сообщает канцелярия правительства, премьер Словакии уже несколько дней активно обсуждает этот вопрос с соответствующими членами кабинета министров, а также с представителями MOL.

Ранее на этой неделе словацкое Министерство экономики официально подтвердило остановку транзита российской нефти.

По словам представителей ведомства, несмотря на то, что российский "ЛУКойл" обеспечивал часть поставок на Slovnaft, нефтеперерабатывающий завод обеспечил поставки российской нефти от другого поставщика, а также заказывал нефть из альтернативных источников.

Власти Украины, в том числе Денис Шмыгаль, пока не комментировали жалобы и критику со стороны Роберта Фицо.

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