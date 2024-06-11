Страны ЕС хотят получать российский газ через украинский трубопровод — Bloomberg

Европейские чиновники ведут переговоры по сохранению поставок газа через ключевой трубопровод в Украину по окончании транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В ЕС обсуждают поставки газа через Украину после 2024 года

По данным источников агентства, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году.

Один из вариантов, который обсуждался, состоит в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Такая договоренность позволит Европе избежать трудностей, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы.

Идея набирает обороты, поскольку становится понятным, что Украина будет за, пишет Bloomberg. Доходы от транзита в 2021 году составили около 1 млрд. долларов, что обеспечило важнейшее финансирование разрушенной войной экономики. Существуют также опасения, что вышедшие из употребления трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, восстановление которой будет стоить дорого.

Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить, — заявил Bloomberg News у Алексей Чернышев глава "Нафтогаза". — Одна из них заключается в том, что у Украины есть невероятная инфраструктура транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина намерена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ. Поделиться

Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским "Газпромом", и заявил, что поставки газа из Азербайджана "может иметь какое-нибудь будущее".

План по использованию азербайджанского газа теоретически мог бы принести пользу России, будь он организован как своп, который позволил Москве направлять свой газ в другие места.

Россия вовсю пытается найти достаточно новых потребителей топлива, поскольку ее инфраструктура настроена на поставку топлива в Европу, а Китай ведет жесткую игру. Идея свопов не далека от нефтегазовых рынков и используется в тех случаях, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность.

Что известно о переговорах

Переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с этим вопросом, ожидают принятия решений только до конца этого года, когда окончание крайнего срока — и начало европейской зимы — усилят давление. Многие детали еще придется согласовать, и неясно, будет ли сделка заключена. События на поле боя также могут являться фактором.

По словам некоторых источников, в обсуждениях принимал участие газовый гигант Uniper SE, национализированный Германией, поскольку энергетический кризис разрушил его бизнес-модель.

Словакия является одной из ключевых стран, которые могли бы получить выгоду от такого соглашения, и премьер-министр Роберт Фицо говорил о такой возможности в прошлом месяце после поездки в Азербайджан, не раскрывая подробностей.

Теперь согласование экономических и ценовых условий зависит от переговоров между такими компаниями как российский "Газпром", азербайджанскими, украинскими компаниями и другими, — заявил он журналистам в мае. — Если они это сделают, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, причем часть его останется в Словакии, а часть уйдет в другие страны. Поделиться

Россия по-прежнему отправляет около 15 млрд кубометров газа в Европу в год, главным образом в Словакию и Австрию, где Россия по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд охватывает более 80% австрийского потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом, и, несмотря на частые споры о том, стоит ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа.

Европейская комиссия считает, что блок сможет выдержать остановку российского транзита через Украину без серьезного риска для безопасности. Ее план состоит в том, чтобы полагаться на альтернативных поставщиков и реализовывать свою амбициозную климатическую стратегию, включая больше возобновляемых источников энергии и экономию энергии.

Некоторые государства-члены менее оптимистично настроены и опасаются повторения энергетического кризиса. Это отвечает интересам Украины.

Я делаю все, чтобы найти решение, согласно которому украинская газотранспортная система продолжит работать, потому что это большой актив и кто должен быть ее заказчиком, — сказал Чернышев. — Иначе это приведет к ущербу. Поделиться

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нефтегаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.