Кровожерливі виродки. Фіцо знову влаштував розбірки у Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре влаштував скандал - цього разу жертвами його гніву стали місцеві ЗМІ.

Фіцо публічно пригрозив незалежним медіа

Під час нової пресконференції один з журналістів попросив Фіцо прокоментувати напругу у керівній коаліції.

З першого дня парламентських виборів ви не залишали нас [у спокої] ні на хвилину. Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки, — неочікувано для всіх заявив словацький лідер. Поширити

Під шквал критики політика потрапили такі незалежні медіа як: Denník N, Denník Sme і Aktuality.sk.

Ви читаєте свої статті після себе? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Ба більше, він навіть почав звинувачувати представників ЗМІ у травневому замаху, під час якого озброєний чоловік вистрілив йому в живіт.

За словами Фіцо, він підтримує ідею створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій для журналістів.

Як опозиція відреагувала на звинувачення Фіцо

Опозиційні лідери не приховують свого обурення на тлі останніх заяв прем'єр-міністра Словаччини.

На закиди Роберта Фіцо відповіла депутатка Зора Яурова з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Ідея національного органу з питань ЗМІ, який би контролював журналістів, є нічим іншим, як погано завуальованою спробою цензури та обмеження ЗМІ, яка існує, можливо, тільки в Північній Кореї, — наголосила вона. Поширити

Також своє обурення висловила очільниця партії "За народ" Вероніка Ремішова.

На її переконання, Фіцо далеко перейшов межу, назвавши журналістів "кровожерливими виродками".