Кровожерливі виродки. Фіцо знову влаштував розбірки у Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре влаштував скандал - цього разу жертвами його гніву стали місцеві ЗМІ.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував хвилю обурення, назвавши незалежні медіа “кровожерливими виродками”.
- Фіцо висловив ідею створення національного органу з контролю за ЗМІ та санкцій для журналістів, що сприйнято як спроба цензури.
- Опозиція відреагувала критикою на звинувачення прем'єр-міністра Словаччини.
Фіцо публічно пригрозив незалежним медіа
Під час нової пресконференції один з журналістів попросив Фіцо прокоментувати напругу у керівній коаліції.
Під шквал критики політика потрапили такі незалежні медіа як: Denník N, Denník Sme і Aktuality.sk.
Ба більше, він навіть почав звинувачувати представників ЗМІ у травневому замаху, під час якого озброєний чоловік вистрілив йому в живіт.
За словами Фіцо, він підтримує ідею створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій для журналістів.
Як опозиція відреагувала на звинувачення Фіцо
Опозиційні лідери не приховують свого обурення на тлі останніх заяв прем'єр-міністра Словаччини.
На закиди Роберта Фіцо відповіла депутатка Зора Яурова з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".
Також своє обурення висловила очільниця партії "За народ" Вероніка Ремішова.
На її переконання, Фіцо далеко перейшов межу, назвавши журналістів "кровожерливими виродками".
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