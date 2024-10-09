Кровожерливі виродки. Фіцо знову влаштував розбірки у Словаччині
Категорія
Світ
Дата публікації

Кровожерливі виродки. Фіцо знову влаштував розбірки у Словаччині

Фіцо
Джерело:  Politico

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре влаштував скандал - цього разу жертвами його гніву стали місцеві ЗМІ.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував хвилю обурення, назвавши незалежні медіа “кровожерливими виродками”.
  • Фіцо висловив ідею створення національного органу з контролю за ЗМІ та санкцій для журналістів, що сприйнято як спроба цензури.
  • Опозиція відреагувала критикою на звинувачення прем'єр-міністра Словаччини.

Фіцо публічно пригрозив незалежним медіа

Під час нової пресконференції один з журналістів попросив Фіцо прокоментувати напругу у керівній коаліції.

З першого дня парламентських виборів ви не залишали нас [у спокої] ні на хвилину. Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки, — неочікувано для всіх заявив словацький лідер.

Під шквал критики політика потрапили такі незалежні медіа як: Denník N, Denník Sme і Aktuality.sk.

Ви читаєте свої статті після себе? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Ба більше, він навіть почав звинувачувати представників ЗМІ у травневому замаху, під час якого озброєний чоловік вистрілив йому в живіт.

За словами Фіцо, він підтримує ідею створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій для журналістів.

Як опозиція відреагувала на звинувачення Фіцо

Опозиційні лідери не приховують свого обурення на тлі останніх заяв прем'єр-міністра Словаччини.

На закиди Роберта Фіцо відповіла депутатка Зора Яурова з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Ідея національного органу з питань ЗМІ, який би контролював журналістів, є нічим іншим, як погано завуальованою спробою цензури та обмеження ЗМІ, яка існує, можливо, тільки в Північній Кореї, — наголосила вона.

Також своє обурення висловила очільниця партії "За народ" Вероніка Ремішова.

На її переконання, Фіцо далеко перейшов межу, назвавши журналістів "кровожерливими виродками".

Це відбувається в той час, коли суспільство розділене ненавистю, яку він і його друзі поширювали протягом останніх кількох років, — зазначила Ремішова.

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