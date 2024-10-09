Кровожадные ублюдки. Фицо снова устроил разборки в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опять устроил скандал - на этот раз жертвами его гнева стали местные СМИ.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал волну возмущения, назвав независимые медиа "кровожадными уродами".
- Фицо высказал идею создания национального органа по контролю за СМИ и санкций для журналистов, что воспринято как попытка цензуры.
- Оппозиция отреагировала критикой на обвинения премьер-министра Словакии.
Фицо публично пригрозил независимым медиа
Во время новой пресс-конференции один из журналистов попросил Фицо прокомментировать напряжение в руководящей коалиции.
Под шквал критики политика попали такие независимые медиа как: Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk.
Более того, он даже начал обвинять представителей СМИ в майском покушении, во время которого вооруженный мужчина выстрелил ему в живот.
По словам Фицо, он поддерживает идею создания национального органа по СМИ и санкций против журналистов.
Как оппозиция отреагировала на обвинения Фицо
Оппозиционные лидеры не скрывают возмущения на фоне последних заявлений премьер-министра Словакии.
На упреки Роберта Фицо ответила депутат Зора Яурова из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".
Также свое возмущение выразила глава партии "За народ" Вероника Ремишова.
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