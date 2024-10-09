Кровожадные ублюдки. Фицо снова устроил разборки в Словакии
Категория
Мир
Дата публикации

Кровожадные ублюдки. Фицо снова устроил разборки в Словакии

Фицо
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Источник:  Politico

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опять устроил скандал - на этот раз жертвами его гнева стали местные СМИ.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал волну возмущения, назвав независимые медиа "кровожадными уродами".
  • Фицо высказал идею создания национального органа по контролю за СМИ и санкций для журналистов, что воспринято как попытка цензуры.
  • Оппозиция отреагировала критикой на обвинения премьер-министра Словакии.

Фицо публично пригрозил независимым медиа

Во время новой пресс-конференции один из журналистов попросил Фицо прокомментировать напряжение в руководящей коалиции.

С первого дня парламентских выборов вы не оставляли нас в покое ни на минуту. Вы пошли против нас, как кровожадные ублюдки, — неожиданно для всех заявил словацкий лидер.

Под шквал критики политика попали такие независимые медиа как: Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk.

Вы читаете свои статьи после себя? Не думаю, что читаете... Это чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Более того, он даже начал обвинять представителей СМИ в майском покушении, во время которого вооруженный мужчина выстрелил ему в живот.

По словам Фицо, он поддерживает идею создания национального органа по СМИ и санкций против журналистов.

Как оппозиция отреагировала на обвинения Фицо

Оппозиционные лидеры не скрывают возмущения на фоне последних заявлений премьер-министра Словакии.

На упреки Роберта Фицо ответила депутат Зора Яурова из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Идея национального органа по вопросам СМИ, который бы контролировал журналистов, не что иное, как плохо завуалированная попытка цензуры и ограничения СМИ, которая существует, возможно, только в Северной Корее, — подчеркнула она.

Также свое возмущение выразила глава партии "За народ" Вероника Ремишова.

Это происходит в то время, когда общество разделено ненавистью, которую он и его друзья распространяли последние несколько лет, — отметила Ремишова.

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