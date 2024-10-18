Вступление Украины в НАТО. Фицо пугает мир апокалиптическими прогнозами

Фицо пугает мир апокалиптическими прогнозами из-за Украины

Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине, Фицо подчеркнул поддержку европейской интеграции Украины.

Однако, по его мнению, членство в НАТО, являющееся одним из пунктов Плана победы Зеленского, может спровоцировать Третью мировую войну.

По его словам, это противоречивый план, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции в отношении его.

Глава словацкого правительства заявил, что ему не нравятся предложения, которые, по его убеждению, провоцируют открытые дебаты, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способные поражать цели на российской территории. Поделиться

Фицо отметил недопустимость российской агрессии против Украины, но призвал к более взвешенной и осторожной политике, направленной на прекращение военных действий и оказание гуманитарной помощи населению, а не эскалацию конфликта.

Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия возглавляемого мной правительства остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которой должно быть не убийство, а помощь нуждающимся людям. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Зеленский встретился с Фицо в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе он впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и подчеркнул, что следует поддерживать "нормальные отношения" между государствами

Зеленского попросили прокомментировать заявление Фицо о том, что приглашение Украины в Североатлантический альянс "не будет бесплатным" и спросили, разговаривал ли он с делегацией Словакии.

Украинский президент подтвердил разговор со словацким премьером, однако добавил, что его подробности останутся "между ними".