18 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что План победы президента Украины Владимира Зеленского противоречив, выразив сомнения, что членство Киева в НАТО является хорошей идеей.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сомнения в положительных последствиях членства Украины в НАТО из-за возможных проблем и апокалиптических последствий.
- Фицо подчеркнул важность более взвешенной и осторожной политики, направленной на прекращение военных действий и гуманитарной помощи населению, вместо эскалации конфликта.
- Обсуждены опасения Фицо относительно того, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью мировую войну, что требует обдуманных решений со стороны международного сообщества.
Фицо пугает мир апокалиптическими прогнозами из-за Украины
Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине, Фицо подчеркнул поддержку европейской интеграции Украины.
Однако, по его мнению, членство в НАТО, являющееся одним из пунктов Плана победы Зеленского, может спровоцировать Третью мировую войну.
По его словам, это противоречивый план, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции в отношении его.
Фицо отметил недопустимость российской агрессии против Украины, но призвал к более взвешенной и осторожной политике, направленной на прекращение военных действий и оказание гуманитарной помощи населению, а не эскалацию конфликта.
Зеленский встретился с Фицо в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе он впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и подчеркнул, что следует поддерживать "нормальные отношения" между государствами
Зеленского попросили прокомментировать заявление Фицо о том, что приглашение Украины в Североатлантический альянс "не будет бесплатным" и спросили, разговаривал ли он с делегацией Словакии.
Украинский президент подтвердил разговор со словацким премьером, однако добавил, что его подробности останутся "между ними".
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