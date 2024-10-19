Міністри оборони країн G7 підтримали Україну на шляху до НАТО — декларація

Міністри оборони країн-членів G7 підтримують Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Про це йдеться в оприлюдненій 19 жовтня декларації за підсумками зустрічі міністрів у Неаполі.
Головні тези:
- Міністри оборони країн G7 підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО.
- Підсилення військової допомоги Україні в короткостроковій та довгостроковій перспективах є однією з ключових цілей цих заходів.
- Україна має підтримку на шляху до НАТО і генеральний секретар Марк Рютте закликав до її членства в Альянсі у найближчому майбутньому.
- Альянс гарантує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України згідно з міжнародним правом.
- Приєднання України до НАТО є питанням часу, і коаліція підтримує цей процес для зміцнення безпеки та стабільності в регіоні.
Міністри оборони країн G7 підтримали Україну
Глави Міноборони також вважають вкрай важливим продовжувати підтримувати потреби у навчанні та тренуванні Сил оборони та безпеки України в короткостроковій та довгостроковій перспективах, враховуючи потребу у відновленні сил, написано в декларації.
Міністри повторили, що кінцевою метою залишається всеосяжний, справедливий і міцний мир згідно з міжнародним правом, викладеним у Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.
Окрім міністрів оборони країн G7, також у сьогоднішній зустрічі взяли участь високий представник ЄС Жозеп Боррель та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Україна приєднається до НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому.
За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-м членом НАТО, хоча він не виключив можливості, що інша країна може приєднатися раніше, і Україна стане 34-ю.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-