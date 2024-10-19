Міністри оборони країн G7 підтримали Україну на шляху до НАТО — декларація

Міністри оборони країн-членів G7 підтримують Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Про це йдеться в оприлюдненій 19 жовтня декларації за підсумками зустрічі міністрів у Неаполі.

Міністри оборони країн G7 підтримали Україну

Ми підкреслюємо намір і надалі надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО. Поширити

Глави Міноборони також вважають вкрай важливим продовжувати підтримувати потреби у навчанні та тренуванні Сил оборони та безпеки України в короткостроковій та довгостроковій перспективах, враховуючи потребу у відновленні сил, написано в декларації.

Міністри повторили, що кінцевою метою залишається всеосяжний, справедливий і міцний мир згідно з міжнародним правом, викладеним у Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім міністрів оборони країн G7, також у сьогоднішній зустрічі взяли участь високий представник ЄС Жозеп Боррель та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Україна приєднається до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому.

Ми ухвалили рішення у Вашингтоні, що Україна приєднається до НАТО. Питання лише у термінах, — зазначив він у розмові з журналістами. Поширити

За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-м членом НАТО, хоча він не виключив можливості, що інша країна може приєднатися раніше, і Україна стане 34-ю.