Запрошення України в НАТО. Франція виступила з неочікуваною заявою

Франція готова до негайного запрошення України в НАТО. З такою заявою виступив міністр закордонних справ республіки Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

Франція хоче бачити Україну членом Альянсу

За словами шефа французької дипломатії, попри те, що офіційний Париж має свою чітку позицію з цього приводу, переговори з союзники Києва на цю тему будуть тривати.

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Що стосується запрошення України в НАТО, ми відкриті до цього, і це дискусія, яку ми ведемо з нашими партнерами, — наголосив він. Поширити

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Окрім того, під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою глава МЗС Франції наголосив: якщо підтвердиться, що Північна Корея відправляє війська на підтримку Росії в Україні, це стане серйозною ескалацією.

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Як Франція коментує План перемоги України

За словами Барро, команда французького лідера Еммануеля Макрона підтримує План перемоги президента України Володимира Зеленського.

Ми підтримуємо План перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни. — ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль, — наголосив він. Поширити

Окрім того, глава МЗС додав, що Франція підтримає Україну, коли та вирішить розпочати переговори про мир.

Шеф французької дипломатії також вкотре нагадав, що що вже на початку 2025 року Україна отримає від Франції перші літаки Mirage 2000.