Запрошення України в НАТО. Франція виступила з неочікуваною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Запрошення України в НАТО. Франція виступила з неочікуваною заявою

Жан-Ноель Барро
Джерело:  DW

Франція готова до негайного запрошення України в НАТО. З такою заявою виступив міністр закордонних справ республіки Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

Головні тези:

  • Франція висловила підтримку Плану перемоги України.
  • Париж також готовий продовжувати надавати військову допомогу ЗСУ.
  • Угода між Францією та Україною передбачає надання літаків Mirage 2000 та відкриття реабілітаційних центрів.

Франція хоче бачити Україну членом Альянсу

За словами шефа французької дипломатії, попри те, що офіційний Париж має свою чітку позицію з цього приводу, переговори з союзники Києва на цю тему будуть тривати.

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Що стосується запрошення України в НАТО, ми відкриті до цього, і це дискусія, яку ми ведемо з нашими партнерами, — наголосив він.

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Окрім того, під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою глава МЗС Франції наголосив: якщо підтвердиться, що Північна Корея відправляє війська на підтримку Росії в Україні, це стане серйозною ескалацією.

Глави МЗС України та Франції — Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Як Франція коментує План перемоги України

За словами Барро, команда французького лідера Еммануеля Макрона підтримує План перемоги президента України Володимира Зеленського.

Ми підтримуємо План перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни. — ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль, — наголосив він.

Окрім того, глава МЗС додав, що Франція підтримає Україну, коли та вирішить розпочати переговори про мир.

Шеф французької дипломатії також вкотре нагадав, що що вже на початку 2025 року Україна отримає від Франції перші літаки Mirage 2000.

За підтримки Франції в Дніпрі та Харкові відкриють два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули додому після викрадення до Росії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000
Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Франція провалює свій початковий план щодо України ― відома причина
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція анонсувала постачання сучасних дронів-камікадзе для України
Франція та Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?