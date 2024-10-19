Запрошення України в НАТО. Франція виступила з неочікуваною заявою

Франція готова до негайного запрошення України в НАТО. З такою заявою виступив міністр закордонних справ республіки Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.
Головні тези:
- Франція висловила підтримку Плану перемоги України.
- Париж також готовий продовжувати надавати військову допомогу ЗСУ.
- Угода між Францією та Україною передбачає надання літаків Mirage 2000 та відкриття реабілітаційних центрів.
Франція хоче бачити Україну членом Альянсу
За словами шефа французької дипломатії, попри те, що офіційний Париж має свою чітку позицію з цього приводу, переговори з союзники Києва на цю тему будуть тривати.
Окрім того, під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою глава МЗС Франції наголосив: якщо підтвердиться, що Північна Корея відправляє війська на підтримку Росії в Україні, це стане серйозною ескалацією.
Як Франція коментує План перемоги України
За словами Барро, команда французького лідера Еммануеля Макрона підтримує План перемоги президента України Володимира Зеленського.
Окрім того, глава МЗС додав, що Франція підтримає Україну, коли та вирішить розпочати переговори про мир.
Шеф французької дипломатії також вкотре нагадав, що що вже на початку 2025 року Україна отримає від Франції перші літаки Mirage 2000.
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