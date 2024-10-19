Приглашение Украины в НАТО. Франция выступила с неожиданным заявлением

Франция готова к немедленному приглашению Украины в НАТО. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев.
Главные тезисы
- Франция заявила, что поддерживает План победы Украины.
- Париж также готов продолжать оказывать военную помощь ВСУ.
- Соглашение между Францией и Украиной предусматривает предоставление самолетов Mirage 2000 и открытие реабилитационных центров.
Франция хочет видеть Украину членом Альянса
По словам шефа французской дипломатии, несмотря на то, что официальный Париж имеет свою четкую позицию на этот счет, переговоры с союзниками Киева по этой теме будут продолжаться.
Кроме того, во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой глава МИД Франции подчеркнул: если подтвердится, что Северная Корея отправляет войска в поддержку России в Украине, это станет серьезной эскалацией.
Как Франция комментирует План победы Украины
По словам Барро, команда французского лидера Эммануэля Макрона поддерживает План победы президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, глава МИД добавил, что Франция поддержит Украину, когда она решит начать переговоры о мире.
Шеф французской дипломатии также напомнил, что уже в начале 2025 года Украина получит от Франции первые самолеты Mirage 2000.
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