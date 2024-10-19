Приглашение Украины в НАТО. Франция выступила с неожиданным заявлением

Франция готова к немедленному приглашению Украины в НАТО. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев.

Франция хочет видеть Украину членом Альянса

По словам шефа французской дипломатии, несмотря на то, что официальный Париж имеет свою четкую позицию на этот счет, переговоры с союзниками Киева по этой теме будут продолжаться.

Главы МИД Украины и Франции — Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Что касается приглашения Украины в НАТО, мы открыты к этому, и это дискуссия, которую мы ведем с нашими партнерами, — подчеркнул он. Поделиться

Главы МИД Украины и Франции — Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Кроме того, во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой глава МИД Франции подчеркнул: если подтвердится, что Северная Корея отправляет войска в поддержку России в Украине, это станет серьезной эскалацией.

Главы МИД Украины и Франции — Андрей Сибига и Жан-Ноэль Барро (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Как Франция комментирует План победы Украины

По словам Барро, команда французского лидера Эммануэля Макрона поддерживает План победы президента Украины Владимира Зеленского.

Мы поддерживаем План победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны. — ред.) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, глава МИД добавил, что Франция поддержит Украину, когда она решит начать переговоры о мире.

Шеф французской дипломатии также напомнил, что уже в начале 2025 года Украина получит от Франции первые самолеты Mirage 2000.