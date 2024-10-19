Министры обороны стран G7 поддержали Украину на пути в НАТО — декларация

Министры обороны стран-членов G7 поддерживают Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом идет речь в обнародованной 19 октября итоговой декларации по итогам встречи министров в Неаполе.
Главные тезисы
- Министры обороны стран G7 поддерживают Украину на пути к НАТО и полной евроатлантической интеграции.
- Украина получит военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе от G7.
- Марк Рютте уверен в членстве Украины в НАТО и намеренности укреплять сотрудничество.
- Генеральный секретарь НАТО подтверждает путь Украины к членству.
Министры обороны стран G7 поддержали Украину
Главы Минобороны также считают крайне важным продолжать поддерживать потребности в обучении и тренировке Сил обороны и безопасности Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективах, учитывая необходимость восстановления сил, написано в декларации.
Министры повторили, что конечной целью остается всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме министров обороны стран G7, также в сегодняшней встрече приняли участие высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Украина присоединится к НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического союза в будущем.
По его словам, сейчас похоже, что Украина станет 33-м членом НАТО, хотя он не исключил возможности, что другая страна может присоединиться раньше, и Украина станет 34-й.
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