Министры обороны стран G7 поддержали Украину на пути в НАТО — декларация
Категория
Мир
Дата публикации

Министры обороны стран G7 поддержали Украину на пути в НАТО — декларация

G7
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Источник:  Укринформ

Министры обороны стран-членов G7 поддерживают Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом идет речь в обнародованной 19 октября итоговой декларации по итогам встречи министров в Неаполе.

Главные тезисы

  • Министры обороны стран G7 поддерживают Украину на пути к НАТО и полной евроатлантической интеграции.
  • Украина получит военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе от G7.
  • Марк Рютте уверен в членстве Украины в НАТО и намеренности укреплять сотрудничество.
  • Генеральный секретарь НАТО подтверждает путь Украины к членству.

Министры обороны стран G7 поддержали Украину

Мы подчеркиваем намерение и дальше оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Главы Минобороны также считают крайне важным продолжать поддерживать потребности в обучении и тренировке Сил обороны и безопасности Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективах, учитывая необходимость восстановления сил, написано в декларации.

Министры повторили, что конечной целью остается всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме министров обороны стран G7, также в сегодняшней встрече приняли участие высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Украина присоединится к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического союза в будущем.

Мы приняли решение в Вашингтоне о том, что Украина присоединится к НАТО. Вопрос только в терминах, — отметил он в разговоре с журналистами.

По его словам, сейчас похоже, что Украина станет 33-м членом НАТО, хотя он не исключил возможности, что другая страна может присоединиться раньше, и Украина станет 34-й.

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