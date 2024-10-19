Вступление Украины в НАТО. Стефанишина назвала важное условие

Власти Украины не обсуждают вопрос вступления в НАТО без временно оккупированных Россией территорий. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Украина не собирается отказываться от своих территорий

Как отмечает Ольга Стефанишина, Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года как суверенное независимое государство.

Она также напомнила, что после приглашения в Альянс составляется протокол о присоединении, в котором указываются и сроки, и реформы, необходимые для вступления в НАТО.

Это уже технические вещи, вопросы технической взаимосовместимости, речь идет о нестрашных реформах. Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерка юстиции Украины

По мнению Стефанишиной, Украина действительно сможет в будущем стать полноценным членом Альянса.

Членство Украины в НАТО состоится после войны, — подчеркнула министр. Поделиться

Зеленский рассказал о кулуарных переговорах западных лидеров

Как сообщил недавно президент Владимир Зеленский, западные лидеры избегают открыто обсуждать с ним принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что такие дискуссии сейчас ведутся в кулуарах.

Что важно понимать, никто из союзников Киева до сих пор не решился откровенно поднять этот вопрос перед Украиной.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал партнеров наконец-то вернуться к прозрачным переговорам.

Люди никогда этого не говорили. Люди боятся сказать (мне — ред.), — рассказал украинский лидер. Поделиться

Владимир Зеленский призвал западных лидеров "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону".