Вступление Украины в НАТО. Стефанишина назвала важное условие

Власти Украины не обсуждают вопрос вступления в НАТО без временно оккупированных Россией территорий. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
Главные тезисы
- Ольга Стефанишина объяснила, когда Украина может стать членом НАТО.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что западные лидеры проводят переговоры в кулуарах по поводу потенциального членства Украины в Альянсе.
Украина не собирается отказываться от своих территорий
Как отмечает Ольга Стефанишина, Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года как суверенное независимое государство.
Она также напомнила, что после приглашения в Альянс составляется протокол о присоединении, в котором указываются и сроки, и реформы, необходимые для вступления в НАТО.
По мнению Стефанишиной, Украина действительно сможет в будущем стать полноценным членом Альянса.
Зеленский рассказал о кулуарных переговорах западных лидеров
Как сообщил недавно президент Владимир Зеленский, западные лидеры избегают открыто обсуждать с ним принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.
Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что такие дискуссии сейчас ведутся в кулуарах.
Что важно понимать, никто из союзников Киева до сих пор не решился откровенно поднять этот вопрос перед Украиной.
На этом фоне Владимир Зеленский призвал партнеров наконец-то вернуться к прозрачным переговорам.
Владимир Зеленский призвал западных лидеров "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону".
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