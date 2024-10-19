В Конгрессе США заявили о красной линии для НАТО после решения Путина

Решение российского диктатора Владимира Путина касательно привлечения солдат КНДР к войне против Украины должно стать "красной линией для НАТО и США". С таким требованием выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер.
Главные тезисы
- Решение Путина привлечь солдат КНДР к войне против Украины спровоцировало жесткую реакцию Конгресса США.
- Глава комитета по разведке Конгресса Майк Тернер экстренно обратился к Джо Байдену.
- Украинские и южнокорейские разведывательные службы уже подробно изучают перемещение солдат КНДР.
США и НАТО должны отреагировать на дерзкие действия Кремля
Майк Тернер официально подтвердил, что уже призвал американского лидера Джо Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей.
Его главная цель — обсуждение будущего участия солдат Северной Кореи на стороне России в полномасштабной войне.
По словам Майка Тернера, команда Джо Байдена не сообщила чиновникам о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона о перемещении войск КНДР.
Он также обратил внимание на то, что южнокорейские и украинские спецслужбы уже сейчас подробно описывают эти процессы.
По убеждению Тернера, официальный Вашингтон должен продемонстрировать немедленную реакцию на действия КНДР во избежание новой эскалации в войне РФ против Украины.
Что Буданов рассказал о планах КНДР и РФ
Согласно данным начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку к войне против Украины на востоке России.
Он также предупредил, что солдаты КНДР должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.
Кроме того, сообщается, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.
Глава ГУР подчеркнул, что первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область.
Что касается дальнейших планов перемещения остальных северокорейских войск, информация пока отсутствует.
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