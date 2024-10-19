В Конгрессе США заявили о красной линии для НАТО после решения Путина
Категория
Политика
Дата публикации

В Конгрессе США заявили о красной линии для НАТО после решения Путина

Майк Тернер
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Источник:  online.ua

Решение российского диктатора Владимира Путина касательно привлечения солдат КНДР к войне против Украины должно стать "красной линией для НАТО и США". С таким требованием выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер.

Главные тезисы

  • Решение Путина привлечь солдат КНДР к войне против Украины спровоцировало жесткую реакцию Конгресса США.
  • Глава комитета по разведке Конгресса Майк Тернер экстренно обратился к Джо Байдену.
  • Украинские и южнокорейские разведывательные службы уже подробно изучают перемещение солдат КНДР.

США и НАТО должны отреагировать на дерзкие действия Кремля

Майк Тернер официально подтвердил, что уже призвал американского лидера Джо Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей.

Его главная цель — обсуждение будущего участия солдат Северной Кореи на стороне России в полномасштабной войне.

Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы и использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

Майк Тернер

Майк Тернер

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США

По словам Майка Тернера, команда Джо Байдена не сообщила чиновникам о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона о перемещении войск КНДР.

Он также обратил внимание на то, что южнокорейские и украинские спецслужбы уже сейчас подробно описывают эти процессы.

По убеждению Тернера, официальный Вашингтон должен продемонстрировать немедленную реакцию на действия КНДР во избежание новой эскалации в войне РФ против Украины.

Что Буданов рассказал о планах КНДР и РФ

Согласно данным начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку к войне против Украины на востоке России.

Он также предупредил, что солдаты КНДР должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.

Кроме того, сообщается, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Глава ГУР подчеркнул, что первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область.

Что касается дальнейших планов перемещения остальных северокорейских войск, информация пока отсутствует.

У нас сейчас нет полной картины, — объяснил шеф украинской разведки.

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