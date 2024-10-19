У Конгресі США заявили про червону лінію для НАТО після рішення Путіна

Рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення солдатів КНДР до війни проти України має стати “червоною лінією для НАТО і США”. З такою вимогою виступив очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу Майк Тернер.
Головні тези:
- Рішення Путіна залучити солдатів КНДР до війни проти України спровокувало жорстку реакцію Конгресу США.
- Очільник комітету з розвідки Конгресу Майк Тернер екстрено звернувся до Джо Байдена.
- Українські та південнокорейські розвідувальні служби вже докладно вивчають переміщення солдатів КНДР.
США та НАТО повинні відреагувати на зухвалі дії Кремля
Майк Тернер офіційно підтвердив, що вже закликав американського лідера Джо Байдена провести брифінг Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників.
Його головна мета — обговорення майбутньої участі солдатів Північної Кореї на боці Росії в повномасштабній війні.
За словами Майка Тернера, команда Джо Байдена не повідомила чиновників про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо переміщення військ КНДР.
Він також звернув увагу те, що південнокорейські та українські спецслужби вже зараз докладно описують ці процеси.
На переконання Тернера, офіційний Вашингтон повинен продемонструвати негайну реакцію на дії КНДР, щоб уникнути нової ескалації у війні РФ проти України.
Що Буданов розповів про плани КНДР та РФ
Згідно з даними начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку до війни проти України на сході Росії.
Він також попередив, що солдати КНДР мають бути готові до бойових дій з 1 листопада.
Окрім того, зазначається, що вони будуть використовуючи російську техніку та боєприпаси.
Глава ГУР наголосив, що перший підрозділ із 2600 солдатів влада РФ направить у Курську область.
Що стосується подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.
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