Вступ України в НАТО. Стефанішина вказала на важливу умову

Влада України не обговорює питання вступу в НАТО без територій, які були тимчасово окуповані Росією. З такою заявою виступила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Головні тези:
- Ольга Стефанішина пояснила, коли Україна може стати членом НАТО.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що західні лідери проводять перемовини в кулуарах щодо потенційного членства України в Альянсі.
Україна не збирається відмовлятися від своїх територій
Як зазначає Ольга Стефанішина, Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна незалежна держава.
Вона також нагадала, що після запрошення до Альянсу складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО.
На переконання Стефанішиної, Україна дійсно зможе в майбутньому стати повноцінним членом Альянсу.
Зеленський розповів про кулуарні перемовини західних лідерів
Як повідомив нещодавно президент Володимир Зеленський, західні лідери уникають відкрито обговорювати з ним прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.
Попри це, український лідер наголосив, що такі дискусії наразі точаться у кулуарах.
Що важливо розуміти, ніхто з союзників Києва досі не наважився відверто порушити це питання перед Україною.
На цьому тлі Володимир Зеленський закликав партнерів нарешті повернутися до прозорих переговорів.
Володимир Зеленський закликав західних лідерів "покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону”.
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