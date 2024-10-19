Вступ України в НАТО. Стефанішина вказала на важливу умову

Влада України не обговорює питання вступу в НАТО без територій, які були тимчасово окуповані Росією. З такою заявою виступила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Україна не збирається відмовлятися від своїх територій

Як зазначає Ольга Стефанішина, Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна незалежна держава.

Вона також нагадала, що після запрошення до Альянсу складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО.

Це вже технічні речі, питання технічної взаємосумісності, йдеться про нестрашні реформи. Ольга Стефанішина Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України

На переконання Стефанішиної, Україна дійсно зможе в майбутньому стати повноцінним членом Альянсу.

Членство України в НАТО відбудеться після війни, — наголосила міністерка. Поширити

Зеленський розповів про кулуарні перемовини західних лідерів

Як повідомив нещодавно президент Володимир Зеленський, західні лідери уникають відкрито обговорювати з ним прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.

Попри це, український лідер наголосив, що такі дискусії наразі точаться у кулуарах.

Що важливо розуміти, ніхто з союзників Києва досі не наважився відверто порушити це питання перед Україною.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав партнерів нарешті повернутися до прозорих переговорів.

Люди ніколи не говорили цього. Люди бояться сказати (мені — ред.), — розповів український лідер. Поширити

Володимир Зеленський закликав західних лідерів "покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону”.