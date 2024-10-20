США могут снять вето на вступление Украины в НАТО — при каком условии

Администрация президента США Джо Байдена уже не выдвигает принципиальных возражений по приглашению Украины в НАТО. В случае победы Камалы Гаррис на 5 ноября может начаться постепенное движение в этом направлении.
Главные тезисы
- Администрация президента США начинает рассматривать приглашение Украины в НАТО без принципиальных возражений.
- Интеграция Украины в Альянс возможна после завершения войны, но некоторые страны-члены могут выступить против этого процесса.
- В случае победы Камалы Гаррис влияние США на возможное приглашение Украины в НАТО может усилиться.
- Турция, Венгрия и Словакия выступают против быстрого сближения Украины с Альянсом, что также влияет на принятие решения.
- Заседание оборонной контактной группы представляет шаг к обсуждению дальнейших действий по интеграции Украины в НАТО с участием ключевых стран-членов.
У Байдена нет жестких возражений относительно вступления Украины в НАТО
Как отмечает издание, во время короткого визита в Германию 18 октября Джо Байден встретился с канцлером Олафом Шольцом, президентом Эмманюэлем Макроном и британским лидером Киром Стармером. Главными темами обсуждений стали текущая ситуация в Украине и Ближнем Востоке.
Основной чувствительной темой стало возможное приглашение Украины в НАТО. Владимир Зеленский предложил своим европейским коллегам "план победы" и выразил надежду на то, что такое приглашение может поступить еще до завершения президентского срока Байдена.
Однако реальная интеграция Украины в Альянс станет возможна только после завершения войны.
Если же победит Дональд Трамп, любая инициатива по приглашению Украины в НАТО может столкнуться с большими препятствиями. Поклонники оптимистического сценария предполагают, что изменение позиции США может также повлиять на позицию Германии.
Впрочем, решение о вступлении Украины в НАТО зависит не только от позиций США или Германии, но и должно быть принято всеми 32 странами-членами Альянса. Кроме того, Турция, Венгрия и Словакия могут выступить против быстрого сближения Украины с НАТО.
США пытаются разработать четкую тактику в отношении Украины
Официальный представитель Белого дома напомнил о том, что во время саммита НАТО все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в блоке.
По его словам, один из ключевых вопросов заключается в тактике того, как правильно продолжить этот путь и как достичь консенсуса по поводу следующих важных решений и действий.
Американские власти подчеркнули, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила и обеспечит эти усилия надлежащими ресурсами".
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