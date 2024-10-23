В обмен на солдат Россия помогает Северной Корее укреплять ядерный потенциал и обходить санкции — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

В обмен на солдат Россия помогает Северной Корее укреплять ядерный потенциал и обходить санкции — Буданов

Буданов
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Источник:  The Economist

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что КНДР отправила в Россию по меньшей мере 500 офицеров и троих генералов. В ближайшие недели Северная Корея собирается перебросить еще 2 600 своих солдат в Курскую область РФ, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • КНДР заинтересована в усилении сотрудничества с Россией, ведь получает от нее непосредственную выгоду.
  • Чтобы не проиграть войну, Путин решился спонсировать и усиливать режим Ким Чен Ына.
  • Солдаты Северной Кореи действительно могут стать серьезной проблемой для Украины.

Буданов раскрыл реальные мотивы КНДР

По словам главы военной разведки, режим Ким Чен Ына не отдает своих людей или оружие России просто так.

Все решения и действия официального Пхеньяна — это результат договора о взаимопомощи, ранее подписанный российским и северокорейским диктаторами.

Владимир Путин дает КНДР деньги, технологии, а в обмен получает военных и оружие. Фактически страна-агрессорка РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ядерный потенциал.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

Что важно понимать, остается открытым вопрос, как солдаты КНДР будут воевать на европейском поле боя, ведь они еще не сталкивались с реалиями современной войны, где доминируют тактические ударные беспилотники.

Солдаты КНДР действительно могут стать серьезной проблемой для Украины

Начальник Главного управления разведки Украины предположил, что им понадобится несколько недель адаптации.

Кроме того, Кирилл Буданов подчеркнул, что это "нежелательный эксперимент".

По его словам, солдаты РФ — это одно, и подавляющее большинство из них не мотивированы и смирились со своей судьбой. На этом фоне северокорейские военные действительно могут отличаться, ведь они придут на фронт с заранее запрограммированной идеологией.

Более того, у них на родине остаются семьи, которые могут казнить, если те сделают что-то не то.

Они решают некоторые проблемы для россиян. Есть основания для беспокойства, — предупредил Кирилл Буданов.

Согласно данным начальника ГУР, Северная Корея отправила в Россию тысячи своих военных, а также представителей элитного подразделения. Речь идет об около 11 тысячах солдат.

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