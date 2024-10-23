В обмін на солдатів Росія допомагає Північній Кореї зміцнювати ядерний потенціал і обходити санкції — Буданов

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 500 офіцерів і трьох генералів. Протягом найближчого тижня Північна Корея збирається перекинути ще 2 600 своїх солдатів у Курську область РФ, де триває контрнаступ Сил оборони України.

Буданов розкрив реальні мотиви КНДР

За словами очільника воєнної розвідки, режим Кім Чен Ина не віддає своїх людей чи зброю Росії задарма.

Усі рішення та дії офіційного Пхеньяна — це результат договору про взаємодопомогу, який раніше підписали російський та північнокорейський диктатори.

Володимир Путін дає КНДР гроші, технології, а в обмін отримує військових і зброю. Фактично країна-агресорка РФ допомагає Північній Кореї обходити санкції та “зміцнювати” ядерний потенціал.

Кирило Буданов наголосив, що Москва також передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Що важливо розуміти, досі залишається відкритим питання, як солдати КНДР будуть воювати на європейському полі бою, адже вони ще не стикалися з реаліями сучасної війни, де домінують тактичні ударні безпілотники.

Солдати КНДР дійсно можуть стати серйозною проблемою для України

Начальник Головного управління розвідки України припустив, що їм знадобиться кілька тижнів на адаптацію.

Окрім того, Кирило Буданов наголосив, що це є “небажаним експериментом”.

За його словами, солдати РФ — це одне, і переважна більшість з них невмотивовані та змирилися зі своєю долею. На цьому тлі північнокорейські військові дійсно можуть відрізнятися, адже вони прийдуть на поле бою із заздалегідь запрограмованою ідеологією.

Ба більше, у них на батьківщині залишаються родини, які можуть стратити, якщо ті зроблять щось не те.

Вони вирішують деякі проблеми для росіян. Є підстави для занепокоєння, — попередив Кирило Буданов. Поширити

Згідно з даними начальника ГУР, Північна Корея відправила до Росії тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу. Йдеться про близько 11 тисяч вояк.