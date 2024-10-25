Сили оборони України ліквідували понад 1600 російських окупантів

Українські воїни продовжують активно знищувати сили ворога. Протягом 24 жовтня вдалося ліквідувати 7 танків, 34 артилерійські системи та 1630 солдатів армії РФ.
Головні тези:
- Українські війська продовжують успішно захищати мирне населення від російських окупантів.
- Сили оборони України ліквідували понад 1600 російських військовослужбовців за одну добу.
- Бойові дії на фронті тривають, втрати армії РФ зростають: танки, артилерія, авіація та інша техніка.
Втрати армії РФ станом на 25 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 685 910 (+1630) осіб,
танків — 9 097 (+7) од,
бойових броньованих машин — 18 287 (+33) од,
артилерійських систем — 19 753 (+34) од,
РСЗВ — 1 238 (+2) од,
засобів ППО — 982 (+1) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 670 (+73),
крилатих ракет — 2 625 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 365 (+79) од,
спеціальної техніки — 3 535 (+22) од.
Ситуація на фронті 24-25 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, обстановка на полі бою залишається складною. Російські окупанти, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно штурмують позиції Сил оборони.
Бійці ЗСУ роблять все можливе, що стримати натиск армії РФ і завдають противнику чималих втрат.
Так, 24 жовтня на фронті було зафіксовано 187 бойових зіткнень.
Солдати РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинули 153 КАБ.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.
Також вказано, що протягом 24 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт армії РФ.
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