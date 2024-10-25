Сили оборони України ліквідували понад 1600 російських окупантів

Втрати армії РФ станом на 25 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 685 910 (+1630) осіб,

танків — 9 097 (+7) од,

бойових броньованих машин — 18 287 (+33) од,

артилерійських систем — 19 753 (+34) од,

РСЗВ — 1 238 (+2) од,

засобів ППО — 982 (+1) од,

літаків — 369(+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 670 (+73),

крилатих ракет — 2 625 (+0),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 27 365 (+79) од,

спеціальної техніки — 3 535 (+22) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 24-25 жовтня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, обстановка на полі бою залишається складною. Російські окупанти, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно штурмують позиції Сил оборони.

Бійці ЗСУ роблять все можливе, що стримати натиск армії РФ і завдають противнику чималих втрат.

Так, 24 жовтня на фронті було зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Солдати РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинули 153 КАБ.

Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Біловоди, Велика Писарівка, Журавка Сумської області; Куп'янськ, Петропавлівка, Андріївка Харківської області; Терни, Сіверськ, Дружківка, Торецьк, Суха Балка, Стара Миколаївка, Волноваха, Розлив Донецької області; Малі Щербаки, Тернове, Мала Токмачка Запорізької області; Новотягинка Херсонської області. Поширити

Також вказано, що протягом 24 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт армії РФ.