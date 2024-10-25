Путин лжет о получении "секретного предложения" от Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал цинично утверждать, что Украина передала ему "секретное предложение" через представителя Турции.

Путин придумал очередную ложь об Украине

В ходе саммита БРИКС российский диктатор соврал, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России. После этого он якобы передал ее в администрацию Путина.

Что интересно, нелегитимный глава Кремля отказывается рассказывать, что именно ему предложил Киев.

Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по безопасности объектов атомной энергетики, — добавил Путин. Поделиться

Российский диктатор утверждает, что он решил согласиться на предложение, однако впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский публично представил свой План победы. По словам Путина, после этого он не рассматривает возможность переговоров.

Также российские пропагандисты попросили нелегитимного президента РФ оценить от одного до десяти шанс урегулирования войны с Украиной. Тот заявил, что считает нецелесообразным называть какие-либо цифры и баллы.

Зеленский объяснил, что может завершить горячую фазу войны

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, "достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что именно диктатор Владимир Путин должен сделать первые шаги к деэскалации конфликта, ведь он начал эту войну.