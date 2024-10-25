Путін бреше про отримання "секретної пропозиції" від України
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Путін бреше про отримання "секретної пропозиції" від України

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав цинічно стверджувати, що Україна передала йому “секретну пропозицію” через представника Туреччини.

Головні тези:

  • Путін продовжує розповсюджувати дезінформацію про Україну та владу країни.
  • Зеленський акцентує на тому, що припинення повітряних атак Росії по українських об'єктах може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.
  • Український лідер закликає Путіна робити перші кроки до деескалації, адже саме він почав цю війну.

Путін вигадав чергову брехню про Україну

Під час саміту БРІКС російський диктатор збрехав, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. Після цього він нібито передав її в адміністрацію Путіна.

Що цікаво, нелегітимний очільник Кремля відмовляється розповідати, що саме йому “запропонував” Київ.

Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики, — додав Путін.

Російський диктатор стверджує, що він, мовляв, вирішив згодитися на пропозицію, однак згодом український лідер Володимир Зеленський публічно представив свій План перемоги. За словами Путіна, після цього він не розглядає можливість переговорів.

Також російські пропагандисти попросили нелегітимного президента РФ оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною. Той заявив, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.

Зеленський пояснив, що може завершити гарячу фазу війни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

За словами глави держави, коли мовиться про енергетику та свободу судноплавства, “досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну".

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що саме диктатор Володимир Путін мав би зробити перші кроки до деескалації конфлікту, адже він почав цю війну.

Ми побачили під час першого саміту (миру — ред.), що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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