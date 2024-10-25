Путін бреше про отримання "секретної пропозиції" від України

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав цинічно стверджувати, що Україна передала йому “секретну пропозицію” через представника Туреччини.

Путін вигадав чергову брехню про Україну

Під час саміту БРІКС російський диктатор збрехав, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. Після цього він нібито передав її в адміністрацію Путіна.

Що цікаво, нелегітимний очільник Кремля відмовляється розповідати, що саме йому “запропонував” Київ.

Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики, — додав Путін. Поширити

Російський диктатор стверджує, що він, мовляв, вирішив згодитися на пропозицію, однак згодом український лідер Володимир Зеленський публічно представив свій План перемоги. За словами Путіна, після цього він не розглядає можливість переговорів.

Також російські пропагандисти попросили нелегітимного президента РФ оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною. Той заявив, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.

Зеленський пояснив, що може завершити гарячу фазу війни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

За словами глави держави, коли мовиться про енергетику та свободу судноплавства, “досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну".

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що саме диктатор Володимир Путін мав би зробити перші кроки до деескалації конфлікту, адже він почав цю війну.