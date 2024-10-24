Путін брехливо заявив про успіхи "СВО" та "Курський котел"

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС 24 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін похвалився придуманими успіхами на фронті та нібито оточенням ЗСУ на Курщині.

Путін брехливо хвалився “Курським котлом”

Кривавий диктатор заявив, нібито Сили оборони України втратили у Курській області РФ 26 тис військових.

Безповоротні та санітарні втрати Києва на Курському напрямку склали 26 тис. Поширити

А дві тисячі воїнів ЗСУ буцімто знаходяться в оперативному оточенні у тому ж регіоні.

Російська армія розпочала ліквідацію блокованої частини українського угруповання в Курській області, — брехливо повідомив Путін.

Також Путін знову “завів волинку” про неспроможність українських військових використовувати високотехнологічну зброю без прямої участі військових НАТО.

Володар Кремля божевільно вважає атаку України на Курську область втручанням Києва у вибори США: нібито Україна показує США, що їхні вкладення були не марними.

Путін дивно прокоментував присутність військових КНДР в Україні

Путін не спростував інформацію про перебування солдатів Північної Кореї на території Російської Федерації.

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС його попросили прокоментувати фотографії, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, а також запитали, чи не призведе це до ескалації. Путін у відповідь сказав, що знімки "річ серйозна":

Якщо є знімки, значить вони щось відображають. Хочу звернути вашу увагу, що не дії Росії призвели до ескалації в Україні, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США, — лицемірно заявив диктатор РФ.

Також він нагадав, що сьогодні Державна дума РФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, 4 стаття якого свідчить, що в разі війни вони зобов'язані надавати один одному військову допомогу "всіма наявними в розпорядженні засобами".