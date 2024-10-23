Для чого Путін насправді зібрав саміт BRICS — відповідь аналітиків

До Казані на 16-й щорічний саміт BRICS прибули 36 світових лідерів, зокрема представники Китаю, Індії, Південної Африки та Ірану. Очікується, що Росія використає саміт для посилення війни проти України.

Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Як зазначають аналітики, Росія, ймовірно, намагатиметься продемонструвати свої кроки щодо посилення зв'язків із країнами, що не належать до західного блоку, і укласти торговельні домовленості, які могли б допомогти їй підтримати війну проти України та зменшити вплив західних санкцій.

На саміт 22 жовтня також прибули генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр Сербії Александар Вулін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Росія, ймовірно, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні, пом'якшивши наслідки західних санкцій, — йдеться у звіті Інституту. Поширити

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, і обидва лідери наголосили на важливості багатосторонніх відносин між Росією та Китаєм. Сі Цзіньпін підкреслив роль BRICS як “платформи для стратегічного співробітництва на глобальному рівні”.

Що відомо про саміт BRICS

Раніше Туреччина подала заявку на вступ до BRICS. А 20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт BRICS у Росії.

Раніше Путін відмовився брати участь у саміті G20 у Бразилії через ризик арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, однак заявив, що рішення МКС "можна легко обійти".

Окрім цього Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані з неанонсованим візитом у день відкриття саміту.