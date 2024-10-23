Для чого Путін насправді зібрав саміт BRICS — відповідь аналітиків

До Казані на 16-й щорічний саміт BRICS прибули 36 світових лідерів, зокрема представники Китаю, Індії, Південної Африки та Ірану. Очікується, що Росія використає саміт для посилення війни проти України.
Головні тези:
- Путін на саміті BRICS преслідує цілі посилення війни проти України та укладення торговельних угод з країнами, не належать до західного блоку.
- Участь Росії у саміті може призвести до зміцнення геополітичних позицій та співпраці з незахідними державами.
- Раніше Путін відмовився брати участь у саміті G20 у Бразилії через ризик арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.
Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни
Як зазначають аналітики, Росія, ймовірно, намагатиметься продемонструвати свої кроки щодо посилення зв'язків із країнами, що не належать до західного блоку, і укласти торговельні домовленості, які могли б допомогти їй підтримати війну проти України та зменшити вплив західних санкцій.
На саміт 22 жовтня також прибули генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр Сербії Александар Вулін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, і обидва лідери наголосили на важливості багатосторонніх відносин між Росією та Китаєм. Сі Цзіньпін підкреслив роль BRICS як “платформи для стратегічного співробітництва на глобальному рівні”.
Що відомо про саміт BRICS
Раніше Туреччина подала заявку на вступ до BRICS. А 20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт BRICS у Росії.
Раніше Путін відмовився брати участь у саміті G20 у Бразилії через ризик арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, однак заявив, що рішення МКС "можна легко обійти".
Окрім цього Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані з неанонсованим візитом у день відкриття саміту.
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