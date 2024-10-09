Влада Вірменії публічно принизила Росію на саміті СНД

Офіційний Єреван не захотів підтримати дві заяви, прийняті під час Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД), що проходила безпосередньо у столиці РФ.

Відносини Росії та Вірменії продовжують погіршуватися

Що важливо розуміти, на засіданні був присутній очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян.

Нещодавно дипломатичне відомство офіційно підтвердило, що Тегеран не хотів приєднуватися до двох заяв, ухвалених під час заходу. Поки влада країни не розкриває причин такого рішення.

Однак відомо, що в першому документі мовилося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.

Фото: facebook.com/MFA.Armenia

Друга заява — про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах — рекомендувала державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів. Поширити

Що також важливо розуміти, ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Фото: facebook.com/MFA.Armenia

Що відомо про конфлікт між Вірменією та РФ

Відносини між Тегераном та Москвою почали псуватися ще 2 роки тому, коли Вірменія бойкотувала більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, вірменська влада у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.

Попри це, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розглядає можливість виходу країни з Організації договору колективної безпеки.