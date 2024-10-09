Влада Вірменії публічно принизила Росію на саміті СНД

Офіційний Єреван не захотів підтримати дві заяви, прийняті під час Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД), що проходила безпосередньо у столиці РФ.
Головні тези:
- Вірменія відмовилася підтримати заяви, ухвалені на саміті СНД у Москві, що призвело до публічного приниження Росії.
- Відносини між Вірменією та РФ погіршилися ще у 2022 році.
- Пашинян розглядає можливість виходу з ОДКБ через загрози безпеці державності та суверенітету своєї країни.
Відносини Росії та Вірменії продовжують погіршуватися
Що важливо розуміти, на засіданні був присутній очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян.
Нещодавно дипломатичне відомство офіційно підтвердило, що Тегеран не хотів приєднуватися до двох заяв, ухвалених під час заходу. Поки влада країни не розкриває причин такого рішення.
Однак відомо, що в першому документі мовилося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.
Що також важливо розуміти, ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Що відомо про конфлікт між Вірменією та РФ
Відносини між Тегераном та Москвою почали псуватися ще 2 роки тому, коли Вірменія бойкотувала більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, вірменська влада у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.
Попри це, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розглядає можливість виходу країни з Організації договору колективної безпеки.
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