Власти Армении публично унизили Россию на саммите СНГ

Официальный Ереван не захотел поддержать два заявления, принятых во время Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходил непосредственно в столице РФ.
Главные тезисы
- Армения отказалась поддержать заявления, принятые на саммите СНГ в Москве, что привело к публичному унижению России.
- Отношения между Арменией и РФ ухудшились еще в 2022 году.
- Пашинян рассматривает возможность выхода из ОДКБ из-за угроз безопасности государственности и суверенитета своей страны.
Отношения России и Армении продолжают ухудшаться
Что важно понимать, на заседании присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Недавно дипломатическое ведомство официально подтвердило, что Тегеран не хотел присоединяться к двум заявлениям, принятым на мероприятии. Пока власти страны не раскрывают причины такого решения.
Однако известно, что в первом документе говорилось о принципах сотрудничества по обеспечению безопасности в Евразии.
Что также важно понимать, принятие второго заявления произошло на фоне западных санкций, примененных к России после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Что известно о конфликте между Арменией и РФ
Отношения между Тегераном и Москвой начали портиться еще 2 года назад, когда Армения бойкотировала большинство заседаний СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
До сих пор сохраняя замороженный статус в ОДКБ, армянские власти в сентябре подтвердили свое участие в саммите БРИКС в октябре этого года и еще одном саммите СНГ в Москве в следующем году.
Тем не менее, премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает возможность выхода страны из Организации договора коллективной безопасности.
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