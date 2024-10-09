Власти Армении публично унизили Россию на саммите СНГ

Официальный Ереван не захотел поддержать два заявления, принятых во время Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходил непосредственно в столице РФ.

Отношения России и Армении продолжают ухудшаться

Что важно понимать, на заседании присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Недавно дипломатическое ведомство официально подтвердило, что Тегеран не хотел присоединяться к двум заявлениям, принятым на мероприятии. Пока власти страны не раскрывают причины такого решения.

Однако известно, что в первом документе говорилось о принципах сотрудничества по обеспечению безопасности в Евразии.

Фото: facebook.com/MFA.Armenia

Второе заявление — о недопустимости применения односторонних ограничительных мер в международных отношениях — рекомендовало государствам-членам воздерживаться от принятия, расширения или применения таких мер. Поделиться

Что также важно понимать, принятие второго заявления произошло на фоне западных санкций, примененных к России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Фото: facebook.com/MFA.Armenia

Что известно о конфликте между Арменией и РФ

Отношения между Тегераном и Москвой начали портиться еще 2 года назад, когда Армения бойкотировала большинство заседаний СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До сих пор сохраняя замороженный статус в ОДКБ, армянские власти в сентябре подтвердили свое участие в саммите БРИКС в октябре этого года и еще одном саммите СНГ в Москве в следующем году.

Тем не менее, премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает возможность выхода страны из Организации договора коллективной безопасности.