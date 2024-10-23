Для чего Путин действительно собрал саммит BRICS — ответ аналитиков

В Казань на 16-й ежегодный саммит BRICS прибыли 36 мировых лидеров, в том числе представители Китая, Индии, Южной Африки и Ирана. Ожидается, что Россия использует саммит для усиления войны против Украины.

Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны

Как отмечают аналитики, Россия, вероятно, будет пытаться продемонстрировать свои шаги по усилению связей со странами, не относящимися к западному блоку, и заключить торговые договоренности, которые могли бы помочь ей поддержать войну против Украины и уменьшить влияние западных санкций.

На саммит 22 октября также прибыли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александар Вулин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия, вероятно, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчив последствия западных санкций. , — говорится в отчете Института. Поделиться

Президент России Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином, и оба лидера отметили важность многосторонних отношений между Россией и Китаем. Си Цзиньпин подчеркнул роль BRICS как "платформы для стратегического сотрудничества на глобальном уровне".

Что известно о саммите BRICS

Ранее Турция подала заявку на поступление в BRICS. А 20 октября стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упразднил свою поездку на саммит BRICS в России.

Ранее Путин отказался участвовать в саммите G20 в Бразилии из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, однако заявил, что решение МКС "можно легко обойти".

Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань с неанонсированным визитом в день открытия саммита.