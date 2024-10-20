Приспешник Путина признал еще один громкий провал РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Приспешник Путина признал еще один громкий провал РФ в войне против Украины

Рогозин
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Источник:  online.ua

Экс-глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин публично признал, что Черноморский флот РФ вынужден был “сменить прописку” из-за мощных атак морских дронов Украины.

Главные тезисы

  • Украинские атаки на военный флот России привели к попытке создания военно-морской базы противника в оккупированной Грузии.
  • Спецоперация в Новороссийске, во время которой был поврежден российский десантный корабль, свидетельствует об эффективности действий украинских войск.

Черноморский флот РФ не выдержал натиска Украины

Об очередном позорном поражении российских войск приспешник Путина рассказал в интервью кремлевским пропагандистам.

Если еще раз вернуться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели во время СВО (так оккупанты называют войну против Украины — ред.) способы боевого применения, то показателен пример — Черноморский флот. Он был вынужден поменять, по сути дела, свою прописку, потому что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Экс-глава "Роскосмоса"

Как уже упоминалось ранее, из-за украинских атак на военный флот России враг пытается создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Что важно знать о спецоперации в Новороссийске

Еще в августе стало известно, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, где надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Как удалось узнать со временем, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

В результате мощной атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задания.

Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке — фейк, — заявил инсайдер журналистов.

"Оленегорский горняк" — большой российский десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. Раньше его называли лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

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