Приспешник Путина признал еще один громкий провал РФ в войне против Украины

Если еще раз вернуться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели во время СВО (так оккупанты называют войну против Украины — ред.) способы боевого применения, то показателен пример — Черноморский флот. Он был вынужден поменять, по сути дела, свою прописку, потому что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника.