Приспешник Путина признал еще один громкий провал РФ в войне против Украины

Экс-глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин публично признал, что Черноморский флот РФ вынужден был “сменить прописку” из-за мощных атак морских дронов Украины.
Главные тезисы
- Украинские атаки на военный флот России привели к попытке создания военно-морской базы противника в оккупированной Грузии.
- Спецоперация в Новороссийске, во время которой был поврежден российский десантный корабль, свидетельствует об эффективности действий украинских войск.
Черноморский флот РФ не выдержал натиска Украины
Об очередном позорном поражении российских войск приспешник Путина рассказал в интервью кремлевским пропагандистам.
Как уже упоминалось ранее, из-за украинских атак на военный флот России враг пытается создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.
Что важно знать о спецоперации в Новороссийске
Еще в августе стало известно, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, где надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
Как удалось узнать со временем, спецоперацию проводили вместе с ВМС.
В результате мощной атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задания.
"Оленегорский горняк" — большой российский десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. Раньше его называли лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.
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