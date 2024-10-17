По информации журналистов издания Politico и группы журналистов-расследователей SourceMaterial, зафиксировано по меньшей мере 9 случаев разлива нефти из-за использования Россией танкеров так называемого "теневого флота" для перевозки нефти в обход западных санкций.

Что известно о случаях загрязнения в результате использования РФ теневого флота

Отмечается, что с 2021 года зафиксировано не менее 9 случаев разлива нефти судами теневого флота РФ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и данные о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler.

Расследователи обнаружили истоки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира — от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

Теневый флот РФ

Подчеркивается, что танкеры теневого флота РФ проходили через крупные судоходные коридоры, в частности Красное море и Панамский канал.

Журналисты предупреждают, что в случае масштабной аварии ключевые мировые морские торговые пути могут оказаться заблокированными.

По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, корабли "теневого флота" представляют серьезную опасность для окружающей морской среды и обнаруженные случаи демонстрируют это.

Что известно об опасности использования РФ теневого флота для перевозки нефти

Москва организовала "теневой флот" из более чем 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы уклониться от ценового лимита G7 в 60 долларов за баррель. Иран и Венесуэла также используют тактику для подобных целей.

Эти суда не только скрипучие и в большинстве своем нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива правительствам будет трудно привлечь эти суда к ответственности.