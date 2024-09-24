Теневой флот РФ поставляет нефть в ЕС ― Greenpeace
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Экономика
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Теневой флот РФ поставляет нефть в ЕС ― Greenpeace

Теневой флот РФ
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Источник:  greenpeace.org

По результатам исследования представителей природоохранной организации Greenpeace, танкеры теневого флота РФ с российской нефтью продолжают заходить в порты стран ЕС.

Главные тезисы

  • Теневой флот РФ продолжает поставки российской нефти в порты ЕС, нарушая введенные санкции.
  • Увеличение числа танкеров с нефтью из российских портов в ЕС увеличивает риски аварий и угрозу для окружающей среды.
  • Последние исследования показывают, что танкеры с нефтью из Балтийского моря в ЕС имеют увеличенную осадку, что говорит об отгрузке.
  • Рост среднего возраста танкеров увеличивает вероятность экологических катастроф в случае аварии.
  • Поставки российской нефти в ЕС через теневой флот вызывают серьезные опасения, так как они могут привести к загрязнению вод и прибрежных зон Балтийского моря.

Что известно о поставках российской нефти в ЕС теневым флотом

В Greenpeace отмечают, что суда, вероятно, с российской сырой нефтью на борту, отправились из российских портов в Балтийском море и, согласно данным GPS, они направлялись в порты стран ЕС, являющиеся нарушением введенных санкций.

Поставки российской нефти в ЕС находятся под запретом с марта 2023 года.

Танкеры теневого флота РФ с нефтью заходят в порты ЕС
Теневый флот РФ

В частности, российскую нефть поставляли преимущественно суда греческих судоходных компаний, часть которых входит в российский теневой флот.

Эти танкеры подозревают в помощи России в обходе западных санкций.

Что известно о последних перевозках российской нефти в порты ЕС

Согласно данным спутников, не менее 15 танкеров с июля 2024 года направлялись прямо в европейские порты из российского Приморска на Балтийском море, Усть-Луге и нефтяном порту Новороссийск на Черном море.

Осадка судов свидетельствует о том, что они получились полностью загруженными из российских нефтяных портов.

По прибытии в порты назначение осадка танкеров уменьшилась на несколько метров, что свидетельствует о частичной или полной отгрузке.

Танкеры длиной около 250 метров могут перевозить более 150 млн. литров сырой нефти каждый.

Исследователи Greenpeace подчеркивают, что рейсы танкеров с сырой нефтью из российских портов Балтийского моря вдоль немецкого побережья Балтийского моря увеличились на 70% с января 2021 года.

В то же время, общий объем перевозок по этому маршруту, наоборот, снизился с начала войны.

В то же время, средний возраст танкеров, используемых для перевозки сырой нефти, увеличился с 8,9 лет в 2021 году до 16,6 лет в 2024 году.

В случае аварии под угрозой нефтяного пятна окажутся острова Фехмарн и балтийские курорты Варнемюнде и Дамп.

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