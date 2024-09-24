По результатам исследования представителей природоохранной организации Greenpeace, танкеры теневого флота РФ с российской нефтью продолжают заходить в порты стран ЕС.
Главные тезисы
- Теневой флот РФ продолжает поставки российской нефти в порты ЕС, нарушая введенные санкции.
- Увеличение числа танкеров с нефтью из российских портов в ЕС увеличивает риски аварий и угрозу для окружающей среды.
- Последние исследования показывают, что танкеры с нефтью из Балтийского моря в ЕС имеют увеличенную осадку, что говорит об отгрузке.
- Рост среднего возраста танкеров увеличивает вероятность экологических катастроф в случае аварии.
- Поставки российской нефти в ЕС через теневой флот вызывают серьезные опасения, так как они могут привести к загрязнению вод и прибрежных зон Балтийского моря.
Что известно о поставках российской нефти в ЕС теневым флотом
В Greenpeace отмечают, что суда, вероятно, с российской сырой нефтью на борту, отправились из российских портов в Балтийском море и, согласно данным GPS, они направлялись в порты стран ЕС, являющиеся нарушением введенных санкций.
Поставки российской нефти в ЕС находятся под запретом с марта 2023 года.
В частности, российскую нефть поставляли преимущественно суда греческих судоходных компаний, часть которых входит в российский теневой флот.
Эти танкеры подозревают в помощи России в обходе западных санкций.
Что известно о последних перевозках российской нефти в порты ЕС
Согласно данным спутников, не менее 15 танкеров с июля 2024 года направлялись прямо в европейские порты из российского Приморска на Балтийском море, Усть-Луге и нефтяном порту Новороссийск на Черном море.
Осадка судов свидетельствует о том, что они получились полностью загруженными из российских нефтяных портов.
По прибытии в порты назначение осадка танкеров уменьшилась на несколько метров, что свидетельствует о частичной или полной отгрузке.
Танкеры длиной около 250 метров могут перевозить более 150 млн. литров сырой нефти каждый.
Исследователи Greenpeace подчеркивают, что рейсы танкеров с сырой нефтью из российских портов Балтийского моря вдоль немецкого побережья Балтийского моря увеличились на 70% с января 2021 года.
В то же время, общий объем перевозок по этому маршруту, наоборот, снизился с начала войны.
В то же время, средний возраст танкеров, используемых для перевозки сырой нефти, увеличился с 8,9 лет в 2021 году до 16,6 лет в 2024 году.
В случае аварии под угрозой нефтяного пятна окажутся острова Фехмарн и балтийские курорты Варнемюнде и Дамп.
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