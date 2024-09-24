За результатами дослідження представників природоохоронної організації Greenpeace, танкери тіньового флоту РФ з російською нафтою продовжують заходити до портів країн ЄС.
Головні тези:
- Танкери тіньового флоту РФ продовжують поставляти російську нафту до портів країн ЄС, порушуючи введені санкції.
- За даними Greenpeace, збільшилася кількість танкерів із сирою нафтою з російських портів Балтійського моря в ЄС.
- Останні перевезення свідчать про зменшення осадки танкерів при прибутті в порти ЄС, що може вказувати на їх відвантаження.
- Ризики аварій танкерів з нафтою загрожують середовищу та туристичним місцям узбережжя Балтійського моря.
- За останні роки середній вік танкерів, які використовуються для перевезення сирої нафти, значно зріс, збільшуючи ризики екологічних катастроф.
Що відомо про поставки російської нафти до ЄС тіньовим флотом
У Greenpeace зазначають, що судна, ймовірно, з російською сирою нафтою на борту, вирушили з російських портів у Балтійському морі і, згідно з даними GPS, вони прямували до портів країн ЄС, що є порушенням введених санкцій.
Поставки російської нафти до ЄС перебувають під забороною з березня 2023 року.
Зокрема, російську нафту поставляли переважно судна грецьких судноплавних компаній, частина яких входить до російського тіньового флоту.
Ці танкери підозрюють у допомозі Росії в обході західних санкцій.
Що відомо про останні перевезення російської нафти до портів ЄС
Згідно із даними супутників, не менше 15 танкерів із липня 2024 року прямували прямо в європейські порти з російського Приморська на Балтійському морі, Усть-Луги і нафтового порту Новоросійськ на Чорному морі.
Осадка суден свідчить про те, що вони вийшли повністю завантаженими з російських нафтових портів.
Після прибуття в порти призначення осадка танкерів зменшилася на кілька метрів, що свідчить про часткове або повне відвантаження.
Танкери довжиною близько 250 метрів можуть перевозити понад 150 млн літрів сирої нафти кожен.
Дослідники з Greenpeace підкреслюють, що рейси танкерів із сирою нафтою з російських портів Балтійського моря вздовж німецького узбережжя Балтійського моря збільшилися на 70% із січня 2021 року.
Водночас загальний обсяг перевезень за цим маршрутом, навпаки, знизився з початку війни.
Водночас середній вік танкерів, що використовуються для перевезення сирої нафти, збільшився з 8,9 років у 2021 році до 16,6 років у 2024 році.
У разі аварії під загрозою нафтової плями опиняться острови Фехмарн і балтійські курорти Варнемюнде і Дамп.
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