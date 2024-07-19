Кінець тіньового флоту РФ. Союзники України ухвалили важливе рішення

19 липня понад 40 країн Європи погодили план знищення нафтового "тіньового флоту" Росії. Це сталося під час саміт Європейської політичної спільноти.

Європа буде спільно боротися з тіньовим флотом РФ

Як зазначає уряд Великої Британії, 44 європейські країни, а також ЄС домовилися про спільну боротьбу з використанням нелегальних суден "тіньового флоту" РФ.

Союзники дійшли спільного висновку, що саме вони "є серйозною загрозою безпеці та довкіллю на європейських водних шляхах".

Окрім того, наголошується, що "тіньовий флот" РФ станом на сьогодні налічує близько 600 суден та становить приблизно 10% світового флоту "мокрих вантажів".

Він перевозить приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, генеруючи значні кошти для підживлення російської військової машини, — заявляють в уряді Британії. Поширити

Що також важливо розуміти, деякі з цих суден виконують функції російських станцій прослуховування, а інші транспортують зброю до країни-агресорки для її загарбницької війни проти України.

Рішення союзників України уже прокоментував новий британський лідер Кір Стармер.

За його словами, це потужний сигнал для тих, хто допомагає нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну обійти санкції.

Ми не дозволимо російському тіньовому флоту й брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку. Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії

Німеччина також посилить боротьбу з російським "тіньовим флотом"

Про таке рішення 19 липня офіційно оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Він звернув увагу союзників на те, що РФ робить все можливе заради експорту нафту, щоб фінансувати війну проти України.

Окрім того, Шольц додав, що старі танкери, які РФ використовує для транспортування нафти, становлять ризик для безпеки морського судноплавства, а також для морів і навколишнього середовища.