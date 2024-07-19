Кінець тіньового флоту РФ. Союзники України ухвалили важливе рішення

19 липня понад 40 країн Європи погодили план знищення нафтового "тіньового флоту" Росії. Це сталося під час саміт Європейської політичної спільноти.
Головні тези:
- Тіньовий флот РФ налічує близько 600 суден та перевозить до 1,7 мільйона барелів нафти на день.
- Кір Стармер заявив, що рішення союзників України є потужним сигналом для обмеження дій нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц також привернув увагу до загроз, які створює російський тіньовий флот для Європи та всього світу.
Європа буде спільно боротися з тіньовим флотом РФ
Як зазначає уряд Великої Британії, 44 європейські країни, а також ЄС домовилися про спільну боротьбу з використанням нелегальних суден "тіньового флоту" РФ.
Союзники дійшли спільного висновку, що саме вони "є серйозною загрозою безпеці та довкіллю на європейських водних шляхах".
Окрім того, наголошується, що "тіньовий флот" РФ станом на сьогодні налічує близько 600 суден та становить приблизно 10% світового флоту "мокрих вантажів".
Що також важливо розуміти, деякі з цих суден виконують функції російських станцій прослуховування, а інші транспортують зброю до країни-агресорки для її загарбницької війни проти України.
Рішення союзників України уже прокоментував новий британський лідер Кір Стармер.
За його словами, це потужний сигнал для тих, хто допомагає нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну обійти санкції.
Німеччина також посилить боротьбу з російським "тіньовим флотом"
Про таке рішення 19 липня офіційно оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Він звернув увагу союзників на те, що РФ робить все можливе заради експорту нафту, щоб фінансувати війну проти України.
Окрім того, Шольц додав, що старі танкери, які РФ використовує для транспортування нафти, становлять ризик для безпеки морського судноплавства, а також для морів і навколишнього середовища.
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