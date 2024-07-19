Конец теневого флота РФ. Союзники Украины приняли важное решение
Категория
Экономика
Дата публикации

Конец теневого флота РФ. Союзники Украины приняли важное решение

танкер
Читати українською
Источник:  online.ua

19 июля более 40 стран Европы согласовали план уничтожения нефтяного "теневого флота" России. Это произошло во время саммит Европейского политического сообщества.

Главные тезисы

  • Теневой флот РФ насчитывает около 600 судов и перевозит до 1,7 миллиона баррелей нефти в день.
  • Кир Стармер заявил, что решение союзников Украины является мощным сигналом для ограничения действий нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц также обратил внимание на угрозы, которые создает российский теневой флот для Европы и всего мира.

Европа будет бороться с теневым флотом РФ

Как отмечает правительство Великобритании, 44 европейских страны, а также ЕС договорились о совместной борьбе с использованием нелегальных судов "теневого флота" РФ.

Союзники пришли к общему выводу, что именно они "являются серьезной угрозой безопасности и окружающей среде на европейских водных путях".

Кроме того, указано, что "теневой флот" РФ по состоянию на сегодняшний день насчитывает около 600 судов и составляет примерно 10% мирового флота "мокрых грузов".

Он перевозит около 1,7 миллиона баррелей нефти в день, генерируя значительные средства для подпитки российской военной машины, — заявляют в правительстве Британии.

Что также важно понимать, некоторые из этих судов выполняют функции российских станций прослушивания, а другие транспортируют оружие в страну-агрессорку для ее захватнической войны против Украины.

Решение союзников Украины уже прокомментировал новый британский лидер Кир Стармер.

По его словам, это мощный сигнал для тех, кто помогает нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину обходить санкции.

Мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Германия также усилит борьбу с российским "теневым флотом"

О таком решении 19 июля официально объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он обратил внимание союзников на то, что РФ делает все возможное для экспорта нефти, чтобы финансировать войну против Украины.

Кроме того, Шольц добавил, что старые танкеры, используемые РФ для транспортировки нефти, представляют риск для безопасности морского судоходства, а также для морей и окружающей среды.

ЕС уже отреагировал санкциями. Теперь мы хотим объединить усилия в глобальную коалицию, чтобы положить конец этому теневому флоту, — подытожил немецкий лидер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Минобороны Британии
Минобороны Британии заявляет об успехах ВСУ по уничтожению Черноморского флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вывела из Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота
ВМС ВСУ
РФ вывела из Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ
Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?