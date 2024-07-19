Конец теневого флота РФ. Союзники Украины приняли важное решение

19 июля более 40 стран Европы согласовали план уничтожения нефтяного "теневого флота" России. Это произошло во время саммит Европейского политического сообщества.

Европа будет бороться с теневым флотом РФ

Как отмечает правительство Великобритании, 44 европейских страны, а также ЕС договорились о совместной борьбе с использованием нелегальных судов "теневого флота" РФ.

Союзники пришли к общему выводу, что именно они "являются серьезной угрозой безопасности и окружающей среде на европейских водных путях".

Кроме того, указано, что "теневой флот" РФ по состоянию на сегодняшний день насчитывает около 600 судов и составляет примерно 10% мирового флота "мокрых грузов".

Он перевозит около 1,7 миллиона баррелей нефти в день, генерируя значительные средства для подпитки российской военной машины, — заявляют в правительстве Британии. Поделиться

Что также важно понимать, некоторые из этих судов выполняют функции российских станций прослушивания, а другие транспортируют оружие в страну-агрессорку для ее захватнической войны против Украины.

Решение союзников Украины уже прокомментировал новый британский лидер Кир Стармер.

По его словам, это мощный сигнал для тех, кто помогает нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину обходить санкции.

Мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Германия также усилит борьбу с российским "теневым флотом"

О таком решении 19 июля официально объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он обратил внимание союзников на то, что РФ делает все возможное для экспорта нефти, чтобы финансировать войну против Украины.

Кроме того, Шольц добавил, что старые танкеры, используемые РФ для транспортировки нефти, представляют риск для безопасности морского судоходства, а также для морей и окружающей среды.