За інформацією журналістів видання Politico та групи журналістів-розслідувачів SourceMaterial, зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти через використання Росією танкерів так званого “тіньового флоту” для перевезення нафти в обхід західних санкцій.
Головні тези:
- Журналісти фіксують щонайменше 9 випадків розливу нафти через використання тіньового флоту РФ.
- Танкери тіньового флоту проходили через великі судноплавні коридори, загрожуючи світовим морським торгівельним шляхам.
- Розслідування показало, що тіньовий нафтовий флот РФ приховується за підставними компаніями, створеними для ухилення від санкцій та цінових лімітів.
- Застереження про небезпеку використання тіньового флоту, що може призвести до серйозних наслідків для навколишнього середовища та морських шляхів.
- Розливи нафти по всьому світу через дії тіньового флоту становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища та світової морської торгівлі.
Що відомо про випадки забруднення внаслідок використання РФ тіньового флоту
Зазначається, що з 2021 року зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти суднами тіньового флоту РФ.
Журналісти проаналізували супутникові знімки неурядової організації SkyTruth і дані про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler.
Розслідувачі виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу — від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.
Підкреслюється, що танкери тіньового флоту РФ проходили через великі судноплавні коридори, зокрема, Червоне море і Панамський канал.
Журналісти попереджають, що у разі масштабної аварії ключові світові морські торгівельні шляхи можуть виявитись заблокованими.
За словами керівниці МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард, кораблі “тіньового флоту” становлять серйозну небезпеку для навколишнього морського середовища і виявлені випадки демонструють це.
Що відомо про небезпеку використання РФ тіньового флоту для перевезення нафти
Москва організувала"тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.
Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності.
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