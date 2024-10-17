За інформацією журналістів видання Politico та групи журналістів-розслідувачів SourceMaterial, зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти через використання Росією танкерів так званого “тіньового флоту” для перевезення нафти в обхід західних санкцій.

Що відомо про випадки забруднення внаслідок використання РФ тіньового флоту

Зазначається, що з 2021 року зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти суднами тіньового флоту РФ.

Журналісти проаналізували супутникові знімки неурядової організації SkyTruth і дані про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler.

Розслідувачі виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу — від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.

Тіньовий флот РФ

Підкреслюється, що танкери тіньового флоту РФ проходили через великі судноплавні коридори, зокрема, Червоне море і Панамський канал.

Журналісти попереджають, що у разі масштабної аварії ключові світові морські торгівельні шляхи можуть виявитись заблокованими.

За словами керівниці МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард, кораблі “тіньового флоту” становлять серйозну небезпеку для навколишнього морського середовища і виявлені випадки демонструють це.

Що відомо про небезпеку використання РФ тіньового флоту для перевезення нафти

Москва організувала"тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.

Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності.