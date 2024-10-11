За інформацією журналістів-розслідувачів видання Financial Times, Росія платила особам у Великій Британії за допомогу у створенні тіньового флоту нафтових танкерів для обходу західних санкцій.

Що відомо про обставини створення тіньового нафтового флоту РФ

Зазначається, що журналістам так і не вдалось дізнатись про кінцевого власника суден, які Росія використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.

У виданні попереджають, що у разі розливу нафти через незадовільний стан цих суден, домогтись компенсації шкоди буде майже неможливо.

Росія почала збирати власний тіньовий флот після введення перших західних обмежень на продаж російської нафти, приблизно у грудні 2022 року.

Наразі у складі російського тіньового флоту перебуває більше 400 танкерів, які приблизно перевозять 4 млн барелів нафти на день.

Танкер тіньового флоту РФ

Зокрема, російській нафтовій компанії “Лукойл” вдалось підкупити британського бухгалтера Джона Ормерода.

Журналісти зазначають, що саме Ормерод відіграв ключову роль у покупці понад 25 не нових танкерів на загальну суму близько 700 млн доларів.

Ормерод реєстрував куплені судна на Маршаллових островах. Однак, завдаток за покупку танкера вносила компанія Eiger Shipping DMCC (реальним її власником є "Лукойл").

Підкреслюється, що суднами керували компанії з Дубаю, які пов’язують з британським судноплавним магнатом — Мухаммадом Тахіром Лакхані.

При цьому частиною суден володіє компанія Freyana Shipping Ltd, зареєстрована на Маршалових островах.

Freyana Shipping Ltd повністю належить Grand Eagle Maritime Inc, а уже ця компанія у власності Eudora Ltd.

Єдиним директором усіх цих трьох компаній є уже знайомий нам Джон Ормерод. Щобільше, британцю належать 100% акцій Eudora Ltd.

Що відомо про розслідування у Британії стосовно порушень санкцій на продаж російської нафти

За інформацією BBC, у Великій Британії проводять розслідування стосовно 37 британських компаній, які підозрюють в обході введенних санкцій на продаж російської нафти.

З грудня 2022 року Міністерство фінансів Великої Британії розпочало розслідування щодо 52 компаній, 15 з яких уже закрито.

Однак у 37 випадках розслідування триває, і поки що нікому не пред'явлено звинувачень.

Назви підозрюваних фірм не розголошуються, а саме розслідування веде Бюро застосування фінансових санкцій (OFSI). У березні 2024 року воно отримало додаткове фінансування в розмірі 50 млн фунтів для посилення контролю за санкційним режимом.

Експерти критикують відсутність покарань за порушення санкцій.

Міністерство фінансів Великої Британії пояснює затримку складністю подібних розслідувань, а Вілсон зазначає, що фірми можуть легко надати документи, які доводять їхню невинність.

США також побоюються посилювати контроль, щоб не спровокувати зростання цін на нафту, оскільки значна частина російської нафти вже продається з помітною знижкою.