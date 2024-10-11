По информации журналистов-расследователей издания Financial Times, Россия платила лицам в Великобритании за помощь в создании теневого флота нефтяных танкеров для обхода западных санкций.

Что известно об обстоятельствах создания теневого нефтяного флота РФ

Отмечается, что журналистам так и не удалось узнать о конечном владельце судов, используемых Россией для перевозки нефти в обход санкций.

В издании предупреждают, что в случае разлива нефти из-за неудовлетворительного состояния этих судов добиться компенсации ущерба будет почти невозможно.

Россия начала собирать собственный теневой флот после введения первых западных ограничений на продажу российской нефти примерно в декабре 2022 года.

В настоящее время в составе российского теневого флота находится более 400 танкеров, примерно перевозящих 4 млн баррелей нефти в день.

Танкер теневого флота РФ

В частности, российской нефтяной компании "Лукойл" удалось подкупить британского бухгалтера Джона Ормерода.

Журналисты отмечают, что именно Ормерод сыграл ключевую роль в покупке более 25 новых танкеров на общую сумму около 700 млн долларов.

Ормерод регистрировал купленные суда на Маршалловых островах. Однако залог за покупку танкера вносила компания Eiger Shipping DMCC (реальным ее владельцем является "Лукойл").

Подчеркивается, что судами руководили компании из Дубая, которые связывают с британским судоходным магнатом Мухаммадом Тахиром Лакхани.

При этом частью судов владеет компания Freyana Shipping Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах.

Freyana Shipping Ltd полностью принадлежит Grand Eagle Maritime Inc, а эта компания в собственности Eudora Ltd.

Единственным директором всех этих трех компаний является уже знакомый нам Джон Ормерод. Более того, британцу принадлежат 100% акций Eudora Ltd.

Что известно о расследовании в Британии по поводу нарушений санкций на продажу российской нефти

По информации BBC, в Великобритании проводят расследование в отношении 37 британских компаний, подозреваемых в обходе введенных санкций на продажу российской нефти.

С декабря 2022 года Министерство финансов Великобритании начало расследование в отношении 52 компаний, 15 из которых уже закрыты.

Однако в 37 случаях расследование продолжается, и пока никому не предъявлены обвинения.

Названия подозреваемых фирм не разглашаются, а само расследование ведет Бюро по применению финансовых санкций (OFSI). В марте 2024 года оно получило дополнительное финансирование в размере 50 млн. фунтов для усиления контроля за санкционным режимом.

Эксперты критикуют отсутствие наказаний за нарушение санкций.

Министерство финансов Великобритании объясняет задержку сложностью подобных расследований, а Уилсон отмечает, что фирмы могут легко предоставить документы, доказывающие их невиновность.

США также опасаются усиливать контроль, чтобы не спровоцировать рост цен на нефть, поскольку значительная часть российской нефти уже продается с заметной скидкой.