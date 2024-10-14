На тлі західних санкцій Росії вдалось збільшити власний тіньовий флот для перевезення нафти на 70% порівняно із 2023 роком.

Що відомо про збільшення Росією тіньового флоту танкерів для перевезення нафти в обхід західних санкцій

Журналісти видання із посиланням на звіт Київської школи економіки зазначають, що обсяг нафти країни-агресорки, який перевозиться тіньовим флотом танкерів, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Зокрема, тенденція до збільшення кількості танкерів тіньового флоту спостерігається на тлі все частішого введення санкцій з боку США, Канади, Японії і країн ЄС щодо санкцій проти міжнародних страхових компаній та судновласників.

Танкер тіньового флоту РФ

Санкції щодо танкерів були досить ефективними, але кампанія з позначення суден була надто обмеженою, щоб реально приборкати тіньовий флот Росії, — пояснює один з авторів звіту Київської школи економіки Бенджамін Хілгенсток. Поширити

За його словами, санкції мають застосовуватись систематично для забезпечення вимог щодо надійного страхування від розливів нафти.

Росія поставила Європу на межу екологічної катастрофи через використання тіньового флоту

Наразі велика кількість придбаних Росією старих танкерів без належного страхування ходять через Балтійське море, Данські протоки і Гібралтар, створюючи ризик екологічної катастрофи для ЄС.

Аналітики Київської школи економіки пропонують створити позбавлені “тіні” морські зони у портах ЄС, для зниження ризику екологічної катастрофи через перевезення Росією нафти в обхід санкцій старими танкерами.

Зазначається, що в іншому разі Європі і надалі загрожуватиме високий ризик масштабної екологічної катастрофи.

Слабка ланка в нормативно-правовій базі, а також різке зростання ролі тіньових танкерів у російській нафтоторгівлі означають, що велика екологічна катастрофа — лише питання часу. У червні 70% російської морської нафти перевозилося тіньовим флотом, на створення якого Росія, за оцінками KSE, витратила 10 мільярдів доларів. Це 89% від загального обсягу поставок сирої нафти, більша частина якої з середини 2023 року торгувалася вище граничної ціни в 60 доларів за барель, і 38% експорту нафтопродуктів Росії, — підкреслюють автори доповіді. Поширити

Вирішивши задіяти тіньовий флот, Росія відмовилась підтримувати зв’язки із західними партнерами стосовно введеної ними стелі цін на продаж російської нафти.

Це викликало серйозні побоювання з приводу якості, надійності та обсягу страхового покриття. Поєднання віку танкерів — у середньому 18 років — і відсутності надійного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними.

Ризики ще більше зростають через використання флотом анонімних структур власності під прапором держав, внесених до сірого списку. У них часто беруть участь численні посередники, приховані через безліч корпоративних структур.

Автори звіту KSE стверджують, що в разі виникнення проблем країни Європи можуть зіткнутися з витратами на ліквідацію наслідків у мільярди євро.