На тлі західних санкцій Росії вдалось збільшити власний тіньовий флот для перевезення нафти на 70% порівняно із 2023 роком.
Головні тези:
- У 2024 році обсяги перевезення нафти тіньовим флотом Росії зросли на 70% порівняно із 2023 роком, не дивлячись на західні санкції.
- Використання тіньового флоту Росії створює загрозу екологічної катастрофи для країн ЄС через відсутність надійного страхування та використання старих танкерів.
- Позбавлені 'тіні' морські зони у портах ЄС можуть допомогти зменшити ризик екологічної катастрофи внаслідок перевезення нафти Росією.
- Експлуатація старих танкерів без належного страхування робить перевезення нафти небезпечним, а збільшення ролі тіньових танкерів підвищує ризики екологічних катастроф.
- Необхідно вжити систематичних заходів для контролю за російським тіньовим флотом та попередження масштабних екологічних проблем у Європі.
Що відомо про збільшення Росією тіньового флоту танкерів для перевезення нафти в обхід західних санкцій
Журналісти видання із посиланням на звіт Київської школи економіки зазначають, що обсяг нафти країни-агресорки, який перевозиться тіньовим флотом танкерів, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.
Зокрема, тенденція до збільшення кількості танкерів тіньового флоту спостерігається на тлі все частішого введення санкцій з боку США, Канади, Японії і країн ЄС щодо санкцій проти міжнародних страхових компаній та судновласників.
За його словами, санкції мають застосовуватись систематично для забезпечення вимог щодо надійного страхування від розливів нафти.
Росія поставила Європу на межу екологічної катастрофи через використання тіньового флоту
Наразі велика кількість придбаних Росією старих танкерів без належного страхування ходять через Балтійське море, Данські протоки і Гібралтар, створюючи ризик екологічної катастрофи для ЄС.
Аналітики Київської школи економіки пропонують створити позбавлені “тіні” морські зони у портах ЄС, для зниження ризику екологічної катастрофи через перевезення Росією нафти в обхід санкцій старими танкерами.
Зазначається, що в іншому разі Європі і надалі загрожуватиме високий ризик масштабної екологічної катастрофи.
Вирішивши задіяти тіньовий флот, Росія відмовилась підтримувати зв’язки із західними партнерами стосовно введеної ними стелі цін на продаж російської нафти.
Це викликало серйозні побоювання з приводу якості, надійності та обсягу страхового покриття. Поєднання віку танкерів — у середньому 18 років — і відсутності надійного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними.
Ризики ще більше зростають через використання флотом анонімних структур власності під прапором держав, внесених до сірого списку. У них часто беруть участь численні посередники, приховані через безліч корпоративних структур.
Автори звіту KSE стверджують, що в разі виникнення проблем країни Європи можуть зіткнутися з витратами на ліквідацію наслідків у мільярди євро.
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