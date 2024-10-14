На фоне западных санкций России удалось увеличить собственный теневой флот для перевозки нефти на 70% по сравнению с 2023 годом.

Что известно об увеличении Россией теневого флота танкеров для перевозки нефти в обход западных санкций

Журналисты издания со ссылкой на отчет Киевской школы экономики отмечают, что объем перевозимой теневым флотом танкеров нефти страны-агрессорки увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

В частности, тенденция к увеличению количества танкеров теневого флота наблюдается на фоне усиливающегося введения санкций со стороны США, Канады, Японии и стран ЕС в отношении санкций против международных страховых компаний и судовладельцев.

Танкер теневого флота РФ

Санкции в отношении танкеров были достаточно эффективными, но кампания по обозначению судов была слишком ограничена, чтобы реально обуздать теневой флот России, — объясняет один из авторов отчета Киевской школы экономики Бенджамин Хилгенсток. Поделиться

По его словам, санкции должны применяться систематически для обеспечения требований надежного страхования от разливов нефти.

Россия поставила Европу на грань экологической катастрофы из-за использования теневого флота

В настоящее время большое количество приобретенных Россией старых танкеров без надлежащего страхования ходят через Балтийское море, Датские проливы и Гибралтар, создавая риск экологической катастрофы для ЕС.

Аналитики Киевской школы экономики предлагают создать лишенные "тени" морские зоны в портах ЕС для снижения риска экологической катастрофы из-за перевозки Россией нефти в обход санкций старыми танкерами.

Отмечается, что в противном случае Европе и дальше будет угрожать высокий риск масштабной экологической катастрофы.

Слабое звено в нормативно-правовой базе, а также резкий рост роли теневых танкеров в российской нефтеторге означают, что крупная экологическая катастрофа — только вопрос времени. В июне 70% российской морской нефти перевозилось теневым флотом, на создание которого Россия, по оценкам KSE, потратила 10 миллиардов долларов. Это 89% общего объема поставок сырой нефти, большая часть которой с середины 2023 года торговалась выше предельной цены в 60 долларов за баррель, и 38% экспорта нефтепродуктов России, — подчеркивают авторы доклада. Поделиться

Решив задействовать теневой флот, Россия отказалась поддерживать связи с западными партнерами по поводу введенного потолка цен на продажу российской нефти.

Это вызвало серьезные опасения по поводу качества, надежности и объема страхового покрытия. Сочетание возраста танкеров — в среднем 18 лет — и отсутствие надежного страхования делает эти суда очень опасными.

Риски еще больше растут из-за использования флотом анонимных структур собственности под флагом государств, внесенных в серый список. В них часто участвуют многочисленные посредники, скрытые из-за множества корпоративных структур.

Авторы отчета KSE утверждают, что в случае возникновения проблем страны Европы могут столкнуться с расходами по ликвидации последствий в миллиарды евро.