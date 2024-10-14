На фоне западных санкций России удалось увеличить собственный теневой флот для перевозки нефти на 70% по сравнению с 2023 годом.
Главные тезисы
- Россия увеличила собственный теневой флот для перевозки нефти на 70% в обход западных санкций
- Использование старых танкеров создает угрозу экологической катастрофы для стран ЕС
- Необходимо принять систематические меры для контроля за российским теневым флотом и предотвращения экологических проблем в Европе
- Страны Европы могут столкнуться с миллиардными расходами по ликвидации последствий в случае возникновения проблем с теневым флотом
- Решив задействовать теневой флот, Россия отказалась от связей с западными партнерами, вызвав опасения по поводу качества и объема страхового покрытия
Что известно об увеличении Россией теневого флота танкеров для перевозки нефти в обход западных санкций
Журналисты издания со ссылкой на отчет Киевской школы экономики отмечают, что объем перевозимой теневым флотом танкеров нефти страны-агрессорки увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.
В частности, тенденция к увеличению количества танкеров теневого флота наблюдается на фоне усиливающегося введения санкций со стороны США, Канады, Японии и стран ЕС в отношении санкций против международных страховых компаний и судовладельцев.
По его словам, санкции должны применяться систематически для обеспечения требований надежного страхования от разливов нефти.
Россия поставила Европу на грань экологической катастрофы из-за использования теневого флота
В настоящее время большое количество приобретенных Россией старых танкеров без надлежащего страхования ходят через Балтийское море, Датские проливы и Гибралтар, создавая риск экологической катастрофы для ЕС.
Аналитики Киевской школы экономики предлагают создать лишенные "тени" морские зоны в портах ЕС для снижения риска экологической катастрофы из-за перевозки Россией нефти в обход санкций старыми танкерами.
Отмечается, что в противном случае Европе и дальше будет угрожать высокий риск масштабной экологической катастрофы.
Решив задействовать теневой флот, Россия отказалась поддерживать связи с западными партнерами по поводу введенного потолка цен на продажу российской нефти.
Это вызвало серьезные опасения по поводу качества, надежности и объема страхового покрытия. Сочетание возраста танкеров — в среднем 18 лет — и отсутствие надежного страхования делает эти суда очень опасными.
Риски еще больше растут из-за использования флотом анонимных структур собственности под флагом государств, внесенных в серый список. В них часто участвуют многочисленные посредники, скрытые из-за множества корпоративных структур.
Авторы отчета KSE утверждают, что в случае возникновения проблем страны Европы могут столкнуться с расходами по ликвидации последствий в миллиарды евро.
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