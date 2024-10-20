Поплічник Путіна визнав ще один гучний провал РФ у війні проти України

Ексочільник "Роскосмосу" і окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін публічно визнав, що Чорноморський флот РФ змушений був втекти через потужні атаки морських дронів України.
Головні тези:
- Українські атаки на військовий флот Росії призвели до спроби створення військово-морської бази ворога в окупованій Грузії.
- Спецоперація в Новоросійську, під час якої був пошкоджений російський десантний корабель, свідчить про ефективність дій українських військ.
Чорноморський флот РФ не витримав натиску України
Про чергову ганебну поразку російських військ поплічник Путіна розповів в інтерв'ю кремлівським пропагандистам.
Як уже згадувалося раніше, через українські атаки на військовий флот Росії ворог хоче створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.
Що важливо знати про спецоперацію в Новоросійську
Ще у серпні стало відомо, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, де надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".
Як вдалося дізнатися згодом, спецоперацію проводили разом з ВМС.
Внаслідок потужної атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.
"Оленегорский горняк" — російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. Раніше його називали найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.
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