Поплічник Путіна визнав ще один гучний провал РФ у війні проти України

Ексочільник "Роскосмосу" і окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін публічно визнав, що Чорноморський флот РФ змушений був втекти через потужні атаки морських дронів України.

Чорноморський флот РФ не витримав натиску України

Про чергову ганебну поразку російських військ поплічник Путіна розповів в інтерв'ю кремлівським пропагандистам.

Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час СВО (так окупанти називають війну проти України — ред.) способи бойового застосування, то показовий приклад — Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника. Дмитро Рогозін Ексочільник "Роскосмосу"

Як уже згадувалося раніше, через українські атаки на військовий флот Росії ворог хоче створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.

Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії. Кирило Буданов Начальник ГУР

Що важливо знати про спецоперацію в Новоросійську

Ще у серпні стало відомо, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, де надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Як вдалося дізнатися згодом, спецоперацію проводили разом з ВМС.

Внаслідок потужної атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

Тож усі заяви росіян про відбиту атаку — фейк, — заявив інсайдер журналістів. Поширити