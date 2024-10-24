Путин лживо заявил об успехах "СВО" и "Курском котле"

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин похвастался придуманными успехами на фронте и якобы окружением ВСУ на Курщине.

Путин лживо хвастался Курским котлом

Кровавый диктатор заявил, что Силы обороны Украины потеряли в Курской области РФ 26 тыс военных.

Безвозвратные и санитарные потери Киева на Курском направлении составили 26 тыс. Поделиться

А две тысячи воинов ВСУ будто бы находятся в оперативном окружении в том же регионе.

Российская армия начала ликвидацию блокированной части украинской группировки в Курской области, — лживо сообщил Путин.

Также Путин снова "завел волынку" о неспособности украинских военных использовать высокотехнологичное оружие без прямого участия военных НАТО.

Обладатель Кремля безумно считает атаку Украины на Курскую область вмешательством Киева в выборы США: якобы Украина показывает США, что их вложения были не напрасны. Поделиться

Путин удивительно прокомментировал присутствие военных КНДР в Украине

Путин не опроверг информацию о пребывании солдат Северной Кореи на территории Российской Федерации.

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС его попросили прокомментировать фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, а также спросили, не приведет ли это к эскалации. Путин в ответ сказал, что снимки "вещь серьезная":

Если есть снимки, значит, они что-то отображают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации в Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный в первую очередь США, — лицемерно заявил диктатор РФ.

Также он напомнил, что сегодня Государственная дума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, 4 статья которого свидетельствует, что в случае войны они обязаны оказывать друг другу военную помощь "всеми имеющимися в распоряжении средствами".