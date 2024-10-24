Путин лживо заявил об успехах "СВО" и "Курском котле"

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин похвастался придуманными успехами на фронте и якобы окружением ВСУ на Курщине.
Главные тезисы
- Путин лживо заявил о придуманных успехах на фронте и окружении ВСУ на Курском направлении.
- Ложное заявление о потере 26 тыс украинских военных в Курской области и фантастическое утверждение о вмешательстве Украины в выборы США.
- Путин не опроверг информацию о присутствии военных из КНДР на территории России.
Путин лживо хвастался Курским котлом
Кровавый диктатор заявил, что Силы обороны Украины потеряли в Курской области РФ 26 тыс военных.
А две тысячи воинов ВСУ будто бы находятся в оперативном окружении в том же регионе.
Российская армия начала ликвидацию блокированной части украинской группировки в Курской области, — лживо сообщил Путин.
Также Путин снова "завел волынку" о неспособности украинских военных использовать высокотехнологичное оружие без прямого участия военных НАТО.
Путин удивительно прокомментировал присутствие военных КНДР в Украине
Путин не опроверг информацию о пребывании солдат Северной Кореи на территории Российской Федерации.
Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС его попросили прокомментировать фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, а также спросили, не приведет ли это к эскалации. Путин в ответ сказал, что снимки "вещь серьезная":
Если есть снимки, значит, они что-то отображают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации в Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный в первую очередь США, — лицемерно заявил диктатор РФ.
Также он напомнил, что сегодня Государственная дума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, 4 статья которого свидетельствует, что в случае войны они обязаны оказывать друг другу военную помощь "всеми имеющимися в распоряжении средствами".
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