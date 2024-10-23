Генсек ООН опозорился из-за визита к Путину на саммит BRICS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Антониу Гутерриш возмутил мировое сообщество из-за визита к российскому диктатору Путину на саммит BRICS.
- Украинские и литовские дипломаты публично раскритиковали решение генсека ООН.
Гутерриш снова принял скандальное решение
Одной из первых на визит генсека ООН на саммит БРИКС отреагировала команда украинских дипломатов.
В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на то, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение команды Владимира Зеленского на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.
На скандальную ситуацию также отреагировал шеф литовской дипломатии Габриэлиус Ландсбергис.
Что известно об отношениях Путина и Гутерриша
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с генсеком НАТО в последний день саммита BRICS на полях саммита. С таким заявлением недавно выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Что важно понимать, ранее генсек ООН постоянно публично критиковал действия Кремля, отмечая, что захватническая война РФ против Украины создает "опасный прецедент" для мира.
Более того, как известно, он много раз призвал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.
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