Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Гутерриш снова принял скандальное решение

Одной из первых на визит генсека ООН на саммит БРИКС отреагировала команда украинских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на то, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение команды Владимира Зеленского на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Это только вредит репутации ООН, — подчеркнули в МИД. Поделиться

На скандальную ситуацию также отреагировал шеф литовской дипломатии Габриэлиус Ландсбергис.

Это неприемлемо, — публично возмутился он. Поделиться

Что известно об отношениях Путина и Гутерриша

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с генсеком НАТО в последний день саммита BRICS на полях саммита. С таким заявлением недавно выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Несмотря на встречу Путина и Гутерриша, запланированную на 24 октября, нет никаких признаков того, что Киев или Москва готовы к более широким мирным переговорам для прекращения конфликта, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, ранее генсек ООН постоянно публично критиковал действия Кремля, отмечая, что захватническая война РФ против Украины создает "опасный прецедент" для мира.

Более того, как известно, он много раз призвал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.