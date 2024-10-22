По информации ООН, после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины население сократилось на 10 млн человек, или на четверть.
Главные тезисы
- Сокращение населения Украины на 10 млн человек, или на четверть, после начала войны вызвано массовым выездом граждан за границу и низкой рождаемостью в условиях боевых действий.
- Для преодоления демографического кризиса Украине необходимо увеличить коэффициент рождаемости до 2,1 ребенка в женщину, согласно данным ООН.
- Вторжение России в Украину усугубило демографическую ситуацию в обеих странах, признанную критической организацией. Низкая рождаемость и тяжелая война способствуют дальнейшему сокращению населения.
- Массовый выезд граждан из регионов с боевыми действиями и низкие показатели рождаемости привели к катастрофической демографической ситуации в Украине, подтвержденной ООН.
- Российское вторжение в Украину в 2022 году также повлияло на ухудшение демографической ситуации в РФ, где отмечается резкий спад рождаемости, считающийся катастрофическим. Уровень населения обеих стран снизился, добавив бремя к уже тяжелой демографической ситуации.
Что в ООН говорят о сокращении населения Украины на фоне развязанной Россией войны
Отмечается, что сокращению населения Украины способствовал массовый выезд граждан за границу, вызванный вторжением российских окупантов, а также низкая рождаемость и высокая смертность в условиях боевых действий.
Подчеркивается, что наибольшую долю сокращения населения составляют 6,7 млн выехавших в другие страны.
По словам руководителя отдела Восточной Европы Фонда народонаселения ООН Флоренс Бавер, точные расчеты можно будет провести только по завершении развязанной Россией преступной войны.
Высокопоставленное чиновник ООН отметила, что существенное сокращение населения Украины произошло из-за массового выезда жителей из регионов, охваченных боевыми действиями.
Кроме этого, на демографическую ситуацию влияют низкие показатели рождаемости.
Как Украине преодолеть демографический кризис
Представитель ООН добавила, что для того, чтобы преодолеть демографический кризис Украине необходимо поднять коэффициент рождаемости 2,1 ребенка в женщину.
По мнению специалистов ООН, преступное вторжение оккупационной армии РФ в Украину в феврале 2022 г. превратило сложную демографическую ситуацию в катастрофическую.
После объявления независимости в 1991 году население Украины составляло более 50 млн. человек. Однако в результате ряда факторов населения Украины, как и многих европейских государств, испытало стремительное сокращение.
Уже в 2021 году на территории Украины проживало около 40 миллионов человек.
Кроме того, гораздо большая Россия с довоенным населением более чем в 140 миллионов также испытала ухудшение и "без того ужасной" демографической ситуации после начала полномасштабного вторжения.
По словам Флоренса Бавера, за первые шесть месяцев этого года в РФ зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года — эту статистику в Кремле назвали "катастрофической".
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