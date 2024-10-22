По информации ООН, после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины население сократилось на 10 млн человек, или на четверть.

Что в ООН говорят о сокращении населения Украины на фоне развязанной Россией войны

Отмечается, что сокращению населения Украины способствовал массовый выезд граждан за границу, вызванный вторжением российских окупантов, а также низкая рождаемость и высокая смертность в условиях боевых действий.

Подчеркивается, что наибольшую долю сокращения населения составляют 6,7 млн выехавших в другие страны.

По словам руководителя отдела Восточной Европы Фонда народонаселения ООН Флоренс Бавер, точные расчеты можно будет провести только по завершении развязанной Россией преступной войны.

Высокопоставленное чиновник ООН отметила, что существенное сокращение населения Украины произошло из-за массового выезда жителей из регионов, охваченных боевыми действиями.

Кроме этого, на демографическую ситуацию влияют низкие показатели рождаемости.

Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, являющуюся одним из самых низких показателей в мире, — подчеркивает Флоренс Бавер. Поделиться

Украинские дети

Как Украине преодолеть демографический кризис

Представитель ООН добавила, что для того, чтобы преодолеть демографический кризис Украине необходимо поднять коэффициент рождаемости 2,1 ребенка в женщину.

По мнению специалистов ООН, преступное вторжение оккупационной армии РФ в Украину в феврале 2022 г. превратило сложную демографическую ситуацию в катастрофическую.

После объявления независимости в 1991 году население Украины составляло более 50 млн. человек. Однако в результате ряда факторов населения Украины, как и многих европейских государств, испытало стремительное сокращение.

Уже в 2021 году на территории Украины проживало около 40 миллионов человек.

Кроме того, гораздо большая Россия с довоенным населением более чем в 140 миллионов также испытала ухудшение и "без того ужасной" демографической ситуации после начала полномасштабного вторжения.

По словам Флоренса Бавера, за первые шесть месяцев этого года в РФ зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года — эту статистику в Кремле назвали "катастрофической".