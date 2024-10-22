За інформацією ООН, після початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України населення скоротилось на 10 млн осіб, або на чверть.

Що в ООН кажуть стосовно скорочення населення України на тлі розв’язаної Росією війни

Зазначається, що скороченню населення України сприяв масовий виїзд громадян за кордон, спричинений вторгненням російських окупантів, а також низька народжуваність та висока смертність в умовах бойових дій.

Підкреслюється, що найбільшу частку скорочення населення складають 6,7 млн тих, хто виїхав до інших країн.

За словами керівниці відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН Флоренс Бавер, точні розрахунки можна буде провести лише по завершенні розв’язаної Росією злочинної війни.

Високопосадовець ООН зазначила, що суттєве скорочення населення України сталось через масовий виїзд жителів з регіонів, охоплених бойовими діями.

Окрім цього на демографічну ситуацію впливають низькі показники народжуваності.

Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі, — підкреслює Флоренс Бавер. Поширити

Українські діти

Як Україні подолати демографічну кризу

Представниця ООН додала, що для того, аби подолати демографічну кризу Україні необхідно підняти коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.

На думку фахівців ООН, злочинне вторгнення окупаційної армії РФ в Україну у лютому 2022 перетворило складну демографічну ситуацію на катастрофічну.

Після оголошення незалежності у 1991 році населення України складало більше 50 млн людей. Однак внаслідок низки факторів населення України, як і багатьох європейських держав зазнало стрімкого скорочення.

Уже в 2021 році на території України проживало близько 40 мільйонів осіб.

Крім того, набагато більша Росія із довоєнним населенням у понад 140 мільйонів також зазнала погіршення і "без того жахливої" демографічної ситуації після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Флоренс Бавер, за перші шість місяців цього року в РФ зафіксували найнижчий рівень народжуваності з 1999 року — цю статистику в Кремлі назвали "катастрофічною".