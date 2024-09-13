За інформацією ЦРУ, Україна очолила світовий рейтинг країн з найвищою смертністю і найбільш низькою народжуваністю на тлі продовження розв'язаної Росією злочинної війни.
Головні тези:
- Україна очолила світовий рейтинг за рівнем смертності, займаючи перше місце зі значенням 18,6 на 1 тис осіб.
- За показником народжуваності Україна знаходиться на останньому, 228 місці у світі, де на тисячу осіб припадає лише 6 новонароджених.
- Демографічна криза посилюється в Україні, де смертність втричі перевищує народжуваність, з найбільшими показниками у Дніпропетровській області та Києві.
- Експерти вважають, що розв'язана Росією війна лише опосередковано впливає на демографічну ситуацію в країні.
- Інтенсивна імміграція може бути єдиною можливістю вирішення демографічної кризи в Україні, але це може призвести до змін у складі населення.
Що відомо про демографічні проблеми в Україні на тлі війни проти РФ
У звітах ЦРУ зазначається, що нинішній рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1 тис осіб.
Друге місце посідає Литва із показником 15,02 смертей на 1 тис осіб. За нею йде Сербія — 14,9 на 1 тис осіб.
У той же час за рівнем народжуванності Україна займає останнє, 228 місце. На тисячу осіб в Україні припадає лише 6 новонароджених.
У першій десятці за рівнем народжуваності перебувають країни Африки.
Для порівняння, у Нігері, народжується 46,6 людини на 1 тис осіб.
Що відомо про показники смертності в Україні та ймовірні наслідки демографічної кризи
Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.
При цьому аналітики зазначають, що розв’язана Росією злочинна війна проти України і спричинена цим мобілізація грають лише опосередковану роль у поглибленні демографічної кризи в Україні.
У 2010-2013 роки щорічно народжувалися близько 500 тисяч дітей. Однак за останні роки цей показник впав у понад двічі.
За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової, Україні вже не слід розраховувати на зростання кількості населення до 40 або 50 млн осіб.
Допомогти із вирішенням демографічної кризи може хіба що інтенсивна імміграція, однак у таком випадку мова буде йти вже не про громадян України та навіть не про осіб з країн ЄС.
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