За інформацією ЦРУ, Україна очолила світовий рейтинг країн з найвищою смертністю і найбільш низькою народжуваністю на тлі продовження розв'язаної Росією злочинної війни.

Що відомо про демографічні проблеми в Україні на тлі війни проти РФ

У звітах ЦРУ зазначається, що нинішній рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1 тис осіб.

Друге місце посідає Литва із показником 15,02 смертей на 1 тис осіб. За нею йде Сербія — 14,9 на 1 тис осіб.

У той же час за рівнем народжуванності Україна займає останнє, 228 місце. На тисячу осіб в Україні припадає лише 6 новонароджених.

Новонароджені українці

У першій десятці за рівнем народжуваності перебувають країни Африки.

Для порівняння, у Нігері, народжується 46,6 людини на 1 тис осіб.

Що відомо про показники смертності в Україні та ймовірні наслідки демографічної кризи

Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.

При цьому аналітики зазначають, що розв’язана Росією злочинна війна проти України і спричинена цим мобілізація грають лише опосередковану роль у поглибленні демографічної кризи в Україні.

У 2010-2013 роки щорічно народжувалися близько 500 тисяч дітей. Однак за останні роки цей показник впав у понад двічі.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової, Україні вже не слід розраховувати на зростання кількості населення до 40 або 50 млн осіб.

Допомогти із вирішенням демографічної кризи може хіба що інтенсивна імміграція, однак у таком випадку мова буде йти вже не про громадян України та навіть не про осіб з країн ЄС.