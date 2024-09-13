По информации ЦРУ, Украина возглавила мировой рейтинг стран с высокой смертностью и самой низкой рождаемостью на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны.

Что известно о демографических проблемах в Украине на фоне войны против РФ

В отчетах ЦРУ отмечается, что нынешний уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1 тыс. человек.

Второе место занимает Литва с показателем 15,02 смертей на 1 тыс. человек. За ней следует Сербия — 14,9 на 1 тыс человек.

В то же время по уровню рождаемости Украина занимает последнее, 228-е место. На тысячу человек в Украине приходится всего 6 новорожденных.

Новорожденные украинцы

В первой десятке по уровню рождаемости находятся страны Африки.

Для сравнения, в Нигере рождается 46,6 человека на 1 тыс человек.

Что известно о показателях смертности в Украине и возможных последствиях демографического кризиса

Смертность в Украине в 2024 году втрое превышает рождаемость. Больше всего новорожденных и умерших зарегистрировано в Днепропетровской области и Киеве.

При этом аналитики отмечают, что развязанная Россией преступная война против Украины и вызванная мобилизация играют лишь опосредованную роль в углублении демографического кризиса в Украине.

В 2010-2013 годах ежегодно рождались около 500 тысяч детей. Однако за последние годы этот показатель упал более чем в два раза.

По словам директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, Украине уже не следует рассчитывать на рост населения до 40 или 50 млн человек.

Помочь с разрешением демографического кризиса может разве что интенсивная иммиграция, однако в таком случае речь будет идти уже не о гражданах Украины и даже не о лицах из стран ЕС.