Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS. Саме там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Гутерріш знову ухвалив скандальне рішення

Одним з перших на візит генсека ООН на саміт БРІКС відреагувала команда українських дипломатів.

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на те, що Антоніу Гутерріш відхилив запрошення команди Володимира Зеленського на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН, — наголосили в МЗС. Поширити

На скандальну ситуацію також відреагував шеф литовської дипломатії Габріеліус Ландсбергіс.

Це неприйнятно, — публічно обурився він. Поширити

Що відомо про відносини Путіна та Гутерріша

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір зустрітися з генсеком НАТО в останній день саміту BRICS — на полях саміту. З такою заявою нещодавно виступив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, раніше генсек ООН постійно публічно критикував дії Кремля, наголошуючи, що загарбницька війна РФ проти України створює "небезпечний прецедент" для світу.

Ба більше, як відомо, він багато разів закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.