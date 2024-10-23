Генсек ООН зганьбився через візит до Путіна на саміт BRICS

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS. Саме там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Антоніу Гутерріш обурив світове співтовариство через візит до російського диктатора Путіна на саміт BRICS.
- Українські та литовські дипломати розкритикували рішення генсека ООН.
Гутерріш знову ухвалив скандальне рішення
Одним з перших на візит генсека ООН на саміт БРІКС відреагувала команда українських дипломатів.
У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на те, що Антоніу Гутерріш відхилив запрошення команди Володимира Зеленського на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.
На скандальну ситуацію також відреагував шеф литовської дипломатії Габріеліус Ландсбергіс.
Що відомо про відносини Путіна та Гутерріша
Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір зустрітися з генсеком НАТО в останній день саміту BRICS — на полях саміту. З такою заявою нещодавно виступив помічник президента РФ Юрій Ушаков.
Що важливо розуміти, раніше генсек ООН постійно публічно критикував дії Кремля, наголошуючи, що загарбницька війна РФ проти України створює "небезпечний прецедент" для світу.
Ба більше, як відомо, він багато разів закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.
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