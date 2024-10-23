Генсек ООН зганьбився через візит до Путіна на саміт BRICS
Категорія
Політика
Дата публікації

Генсек ООН зганьбився через візит до Путіна на саміт BRICS

Антоніу Гутерріш
Джерело:  Радіо Свобода

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS. Саме там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Антоніу Гутерріш обурив світове співтовариство через візит до російського диктатора Путіна на саміт BRICS.
  • Українські та литовські дипломати розкритикували рішення генсека ООН.

Гутерріш знову ухвалив скандальне рішення

Одним з перших на візит генсека ООН на саміт БРІКС відреагувала команда українських дипломатів.

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на те, що Антоніу Гутерріш відхилив запрошення команди Володимира Зеленського на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН, — наголосили в МЗС.

На скандальну ситуацію також відреагував шеф литовської дипломатії Габріеліус Ландсбергіс.

Це неприйнятно, — публічно обурився він.

Що відомо про відносини Путіна та Гутерріша

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір зустрітися з генсеком НАТО в останній день саміту BRICS — на полях саміту. З такою заявою нещодавно виступив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, раніше генсек ООН постійно публічно критикував дії Кремля, наголошуючи, що загарбницька війна РФ проти України створює "небезпечний прецедент" для світу.

Ба більше, як відомо, він багато разів закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН порахували кількість бідних людей у світі
ООН
Бідність
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН підрахували масштаби скорочення населення України після початку війни
ООН
Українці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Для чого Путін насправді зібрав саміт BRICS — відповідь аналітиків
Для чого Путін насправді зібрав саміт BRICS — відповідь аналітиків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?