В ООН порахували кількість бідних людей у світі
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Економіка
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В ООН порахували кількість бідних людей у світі

ООН
Бідність

З нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності в ООН зазначили, що результатами останніх досліджень, бідними вважаються більше мільярда людей на планеті. 

Головні тези:

  • Бідними вважається більше мільярда людей на планеті, з них 455 мільйонів осіб проживають у країнах з активними або замороженими збройними конфліктами.
  • 34,8% населення країн з війнами проживають у бідності, в мирних країнах цей показник втричі менший і становить приблизно 10,9% громадян.
  • У світі загалом 27,9% дітей проживають у бідності, у той час як кількість дорослих в аналогічних умовах дорівнює 13,5%.
  • 828 мільйонів людей не мають змоги отримати належні санітарні умови, 886 мільйонів осіб вимушені проживати у непридатному житлі.
  • ООН вважає Афганістан країною з найвищим рівнем бідності; кількість бідних у цій країні зросла на 5,3 мільйона з 2015 по 2023 рік.

Що відомо про масштаби бідності у світі

За інформацією ООН, в умовах бідності наразі проживає 1,1 млрд людей. При цьому з них 455 мільйонів осіб проживають у країнах з активними або замороженими збройними конфліктами.

Аналіз ООН охоплює період останніх 10 років. У дослідженні було проаналізовано ситуацію із рівнем добробуту у 112 країнах світу із загальним населенням у 6,3 млрд людей.

У додатковому аналізі ООН також розглядаються ще 20 країн.

В ООН заявили про проживання понад мільярда людей на планеті в умовах бідності
Бідність

За результатами дослідження:

  • у країнах, де тривають війни 34,8% населення проживає у бідності;

  • у мирних країнах у злиднях проживає втричі менше — орієнтовно 10,9% громадян.

При цьому, за даними ООН, спостерігається зниження рівня бідності у 76 країнах.

Серед країн, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, фіксують проблеми:

  • 25% від людей, що належать до бідної частини населення не мають доступу до електрики;

  • 20,8% — відчувають проблеми з харчуванням;

  • 17,7% — не мають доступу до дитячої освіти.

Рівень дитячої смертності у країнах, що постраждали від конфліктів сягає 8%.

Підкреслюється, що найбільш вразливими в умовах проживання в бідності є діти. У світі загалом 27,9% дітей проживають у бідності, тоді як кількість дорослих в аналогічних умовах дорівнює 13,5%.

Що відомо про кількість людей у світі за межею бідності

828 мільйонів людей не мають змоги отримати належні санітарні умови. А 886 мільйонів осіб вимушені проживати у непридатному житлі.

Саме Афганістан ООН вважає країною з найвищим рівнем бідності. З 2015 по 2023 рік кількість людей, що належать до бідних у цій країні зросла на 5,3 мільйона.

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