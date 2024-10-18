З нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності в ООН зазначили, що результатами останніх досліджень, бідними вважаються більше мільярда людей на планеті.

Що відомо про масштаби бідності у світі

За інформацією ООН, в умовах бідності наразі проживає 1,1 млрд людей. При цьому з них 455 мільйонів осіб проживають у країнах з активними або замороженими збройними конфліктами.

Аналіз ООН охоплює період останніх 10 років. У дослідженні було проаналізовано ситуацію із рівнем добробуту у 112 країнах світу із загальним населенням у 6,3 млрд людей.

У додатковому аналізі ООН також розглядаються ще 20 країн.

Бідність

За результатами дослідження:

у країнах, де тривають війни 34,8% населення проживає у бідності;

у мирних країнах у злиднях проживає втричі менше — орієнтовно 10,9% громадян.

При цьому, за даними ООН, спостерігається зниження рівня бідності у 76 країнах.

Серед країн, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, фіксують проблеми:

25% від людей, що належать до бідної частини населення не мають доступу до електрики;

20,8% — відчувають проблеми з харчуванням;

17,7% — не мають доступу до дитячої освіти.

Рівень дитячої смертності у країнах, що постраждали від конфліктів сягає 8%.

Підкреслюється, що найбільш вразливими в умовах проживання в бідності є діти. У світі загалом 27,9% дітей проживають у бідності, тоді як кількість дорослих в аналогічних умовах дорівнює 13,5%.

Що відомо про кількість людей у світі за межею бідності

828 мільйонів людей не мають змоги отримати належні санітарні умови. А 886 мільйонів осіб вимушені проживати у непридатному житлі.