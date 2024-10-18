В ООН посчитали количество бедных людей в мире
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Экономика
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В ООН посчитали количество бедных людей в мире

ООН
Бедность
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По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию бедности в ООН отметили, что результатами последних исследований бедными считаются более миллиарда человек на планете.

Главные тезисы

  • Более миллиарда человек в мире живут в условиях бедности согласно данным ООН.
  • Уровень бедности выше в странах с вооруженными конфликтами, составляя 34,8% населения, по сравнению с мирными странами, где этот показатель составляет около 10,9%.
  • Проблемы доступа к электричеству, питанию и образованию остаются актуальными, особенно для детей, среди которых 27,9% проживают в бедности.
  • Более 800 миллионов людей сталкиваются с отсутствием санитарных условий, а 886 миллионов вынуждены жить в негодном жилье.
  • Афганистан выделяется как страна с высоким уровнем бедности, и за последние годы количество бедных граждан этой страны увеличилось на 5,3 миллиона.

Что известно о масштабах бедности в мире

По информации ООН, в условиях бедности сейчас проживает 1,1 млрд человек. При этом из них 455 миллионов проживают в странах с активными или замороженными вооруженными конфликтами.

Анализ ООН включает период последних 10 лет. В исследовании была проанализирована ситуация с уровнем благосостояния в 112 странах мира с общим населением в 6,3 млрд человек.

В дополнительном анализе ООН также рассматриваются еще 20 стран.

В ООН заявили о проживании более миллиарда человек на планете в условиях бедности
Бедность

По результатам исследования:

  • в странах, где продолжаются войны 34,8% населения проживает в бедности;

  • в мирных странах в нищете проживает втрое меньше — ориентировочно 10,9% граждан.

При этом, по данным ООН, наблюдается понижение уровня бедности в 76 странах.

Среди стран, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, фиксируют проблемы :

  • 25% людей, принадлежащих к бедной части населения не имеют доступа к электричеству;

  • 20,8% — испытывают проблемы с питанием;

  • 17,7% — не имеют доступа к детскому образованию.

Уровень младенческой смертности в странах, пострадавших от конфликтов, достигает 8%.

Подчеркивается, что наиболее уязвимыми в условиях проживания в бедности есть дети. В мире в целом 27,9% детей проживают в бедности, в то время как количество взрослых в аналогичных условиях равно 13,5%.

Что известно о количестве людей в мире за чертой бедности

828 миллионов человек не имеют возможности получить надлежащие санитарные условия. А 886 миллионов человек вынуждены проживать в негодном жилье.

Именно Афганистан ООН считает страной с высоким уровнем бедности. С 2015 по 2023 год количество людей, принадлежащих к бедным в этой стране, выросло на 5,3 миллиона.

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