По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию бедности в ООН отметили, что результатами последних исследований бедными считаются более миллиарда человек на планете.

Что известно о масштабах бедности в мире

По информации ООН, в условиях бедности сейчас проживает 1,1 млрд человек. При этом из них 455 миллионов проживают в странах с активными или замороженными вооруженными конфликтами.

Анализ ООН включает период последних 10 лет. В исследовании была проанализирована ситуация с уровнем благосостояния в 112 странах мира с общим населением в 6,3 млрд человек.

В дополнительном анализе ООН также рассматриваются еще 20 стран.

Бедность

По результатам исследования:

в странах, где продолжаются войны 34,8% населения проживает в бедности;

в мирных странах в нищете проживает втрое меньше — ориентировочно 10,9% граждан.

При этом, по данным ООН, наблюдается понижение уровня бедности в 76 странах.

Среди стран, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, фиксируют проблемы :

25% людей, принадлежащих к бедной части населения не имеют доступа к электричеству;

20,8% — испытывают проблемы с питанием;

17,7% — не имеют доступа к детскому образованию.

Уровень младенческой смертности в странах, пострадавших от конфликтов, достигает 8%.

Подчеркивается, что наиболее уязвимыми в условиях проживания в бедности есть дети. В мире в целом 27,9% детей проживают в бедности, в то время как количество взрослых в аналогичных условиях равно 13,5%.

Что известно о количестве людей в мире за чертой бедности

828 миллионов человек не имеют возможности получить надлежащие санитарные условия. А 886 миллионов человек вынуждены проживать в негодном жилье.