Путин не получил международную поддержку на саммите БРИКС — аналитики

России еще не удалось получить широкую международную поддержку или создать альтернативную систему безопасности на прошедшем саммите БРИКС.
Главные тезисы
- Россия не получила широкую международную поддержку на саммите БРИКС.
- Украина и другие страны высказались против военных действий России, придерживаясь принципов международного права.
- Саммит не привел к созданию альтернативной системы международного урегулирования, пытаемой продвинуть Россия.
- Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.
Кремль не смог создать новую систему безопасности с помощью саммита БРИКС
Как отмечают аналитики, декларация саммита подчеркивает необходимость соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения к территориальной целостности.
Также в ней отмечается, что страны БРИКС приветствуют соответствующие предложения по посредничеству для мирного урегулирования конфликта через диалог и дипломатию.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на декларацию саммита, отметив, что она демонстрирует неспособность России распространить свои взгляды на изменение мирового порядка и безопасности среди стран БРИКС.
МИД также отметил, что государства-участники БРИКС не объединились вокруг поддержки войны России против Украины, поскольку многие из них придерживаются принципов Устава ООН.
Украинская разведка также считает, что саммит не приведет к созданию альтернативной системы международного урегулирования, которую пытается продвинуть Россия.
Что известно о саммите BRICS
Ранее Турция подала заявку на поступление в BRICS. А 20 октября стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упразднил свою поездку на саммит BRICS в России.
Ранее Путин отказался участвовать в саммите G20 в Бразилии из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, однако заявил, что решение МКС "можно легко обойти".
Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань с неанонсированным визитом в день открытия саммита.
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