Путин не получил международную поддержку на саммите БРИКС — аналитики

России еще не удалось получить широкую международную поддержку или создать альтернативную систему безопасности на прошедшем саммите БРИКС.

Кремль не смог создать новую систему безопасности с помощью саммита БРИКС

Как отмечают аналитики, декларация саммита подчеркивает необходимость соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения к территориальной целостности.

Также в ней отмечается, что страны БРИКС приветствуют соответствующие предложения по посредничеству для мирного урегулирования конфликта через диалог и дипломатию.

В ISW подчеркнули, что Украина признает эти принципы Устава ООН основным путем достижения мира, акцентируя на незаконности российской войны с точки зрения международного права. Поделиться

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на декларацию саммита, отметив, что она демонстрирует неспособность России распространить свои взгляды на изменение мирового порядка и безопасности среди стран БРИКС.

МИД также отметил, что государства-участники БРИКС не объединились вокруг поддержки войны России против Украины, поскольку многие из них придерживаются принципов Устава ООН.

Украинская разведка также считает, что саммит не приведет к созданию альтернативной системы международного урегулирования, которую пытается продвинуть Россия.

Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию, отмечается в отчете ISW. Поделиться

Что известно о саммите BRICS

Ранее Турция подала заявку на поступление в BRICS. А 20 октября стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упразднил свою поездку на саммит BRICS в России.

Ранее Путин отказался участвовать в саммите G20 в Бразилии из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, однако заявил, что решение МКС "можно легко обойти".

Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань с неанонсированным визитом в день открытия саммита.