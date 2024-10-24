Путин не получил международную поддержку на саммите БРИКС — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

Путин не получил международную поддержку на саммите БРИКС — аналитики

Путин не получил международную поддержку на саммите БРИКС — аналитики
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Источник:  ISW

России еще не удалось получить широкую международную поддержку или создать альтернативную систему безопасности на прошедшем саммите БРИКС.

Главные тезисы

  • Россия не получила широкую международную поддержку на саммите БРИКС.
  • Украина и другие страны высказались против военных действий России, придерживаясь принципов международного права.
  • Саммит не привел к созданию альтернативной системы международного урегулирования, пытаемой продвинуть Россия.
  • Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Кремль не смог создать новую систему безопасности с помощью саммита БРИКС

Как отмечают аналитики, декларация саммита подчеркивает необходимость соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения к территориальной целостности.

Также в ней отмечается, что страны БРИКС приветствуют соответствующие предложения по посредничеству для мирного урегулирования конфликта через диалог и дипломатию.

В ISW подчеркнули, что Украина признает эти принципы Устава ООН основным путем достижения мира, акцентируя на незаконности российской войны с точки зрения международного права.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на декларацию саммита, отметив, что она демонстрирует неспособность России распространить свои взгляды на изменение мирового порядка и безопасности среди стран БРИКС.

МИД также отметил, что государства-участники БРИКС не объединились вокруг поддержки войны России против Украины, поскольку многие из них придерживаются принципов Устава ООН.

Украинская разведка также считает, что саммит не приведет к созданию альтернативной системы международного урегулирования, которую пытается продвинуть Россия.

Индия, ОАЭ, Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию, отмечается в отчете ISW.

Что известно о саммите BRICS

Ранее Турция подала заявку на поступление в BRICS. А 20 октября стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упразднил свою поездку на саммит BRICS в России.

Ранее Путин отказался участвовать в саммите G20 в Бразилии из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, однако заявил, что решение МКС "можно легко обойти".

Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань с неанонсированным визитом в день открытия саммита.

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