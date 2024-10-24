Путін не отримав міжнародної підтримки на саміті БРІКС — аналітики
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Путін не отримав міжнародної підтримки на саміті БРІКС — аналітики

Путін не отримав міжнародної підтримки на саміті БРІКС — аналітики
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Джерело:  ISW

Росії досі не вдалося отримати широку міжнародну підтримку або створити альтернативну систему безпеки на проведеному саміті БРІКС.

Головні тези:

  • Саміт БРІКС не дав можливості Росії отримати широку підтримку міжнародної спільноти або вплинути на систему безпеки.
  • Аналітики вказують на невдачу Кремля у створенні альтернативної системи безпеки через саміт БРІКС.
  • Українська розвідка та МЗС підкреслили, що держави-учасниці БРІКС не підтримали погляди Росії на світовий порядок та безпеку.

Кремль не зміг створити нову систему безпеки за допомогою саміту БРІКС

Як зазначають аналітики, декларація саміту наголошує на необхідності дотримання принципів Статуту ООН, зокрема поваги до територіальної цілісності.

Також у ній зазначається, що країни БРІКС вітають відповідні пропозиції щодо посередництва для “мирного врегулювання конфлікту через діалог і дипломатію”.

У ISW підкреслили, що Україна визнає саме ці принципи Статуту ООН основним шляхом досягнення миру, акцентуючи на незаконності російської війни з погляду міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на декларацію саміту, зауваживши, що вона демонструє неспроможність Росії поширити свої погляди на зміну світового порядку та безпеки серед країн БРІКС.

МЗС також зазначило, що держави-учасниці БРІКС не об’єдналися навколо підтримки війни Росії проти України, оскільки багато з них дотримуються принципів Статуту ООН.

Українська розвідка також вважає, що саміт не приведе до створення альтернативної системи міжнародного врегулювання, яку намагається просунути Росія.

Індія, ОАЕ, Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію, зазначається у звіті ISW.

Що відомо про саміт BRICS

Раніше Туреччина подала заявку на вступ до BRICS. А 20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт BRICS у Росії.

Раніше Путін відмовився брати участь у саміті G20 у Бразилії через ризик арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, однак заявив, що рішення МКС "можна легко обійти".

Окрім цього Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані з неанонсованим візитом у день відкриття саміту.

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