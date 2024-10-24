Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МКС) пришла к выводу, что Монголия не сотрудничала по аресту и выдаче Владимира Путина, и передала вопрос Ассамблее государств-участников.
Главные тезисы
- Международный уголовный суд обвинил Монголию в нарушении сотрудничества из-за отказа арестовать Путина на своей территории.
- Монголия признана нарушительницей по делу с Путиным и передана вопрос Ассамблее государств-участников.
- Государства-участники МКС обязаны сотрудничать и выдавать лиц, подпадающих под ордер, независимо от должности или гражданства.
- Монголия, признавая юрисдикцию МКС, не арестовала Путина под ордером по обвинениям в военных преступлениях.
- Монголия объяснила неарест как энергетическую зависимость, тем самым усложнив возможность соблюдения международного права.
Монголия признана нарушительницей из-за отказа арестовать Путина
Отмечается, что государства-участники и признающие юрисдикцию Суда обязаны задержать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МКС, независимо от официальной должности или гражданства.
Согласно статье 86 Римского устава, все государства-участники должны полностью сотрудничать с Судом для поддержки его мандата.
Палата также напомнила, что Суд выполняет функции, отвечающие общим интересам международного сообщества, осуществляя юрисдикцию над самыми серьезными международными преступлениями, включающими серьезные нарушения основных норм международного права.
Монголия не арестовала Путина
В марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, в частности, в незаконной депортации детей из Украины и в незаконном перемещении украинцев в Россию, однако нелегитимный президент РФ 3 сентября 2024 года встретился с главой Монголии в Улан-Баторе.
Это первый визит Путина в страну, которая ратифицировала Римский устав и должна была арестовать российского лидера по ордеру, выданному МКС в Гааге в связи с военными преступлениями россиян в Украине.
В Монголии объяснили, что не арестовали Путина, поскольку страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, что усложняет возможность ареста российского диктатора по ордеру МКС.
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