Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МКС) пришла к выводу, что Монголия не сотрудничала по аресту и выдаче Владимира Путина, и передала вопрос Ассамблее государств-участников.

Монголия признана нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

24 октября Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МКС) признала, что Монголия, не задержав Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его Суду, не выполнила прошение Суда по вопросу сотрудничества, вопреки положениям Римского устава, тем самым препятствуя Суду выполнять свои функции и полномочия в соответствии со статьей 87(7) Устава. Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать дело в Ассамблею государств-участников. Поделиться

Отмечается, что государства-участники и признающие юрисдикцию Суда обязаны задержать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МКС, независимо от официальной должности или гражданства.

Согласно статье 86 Римского устава, все государства-участники должны полностью сотрудничать с Судом для поддержки его мандата.

Палата также напомнила, что Суд выполняет функции, отвечающие общим интересам международного сообщества, осуществляя юрисдикцию над самыми серьезными международными преступлениями, включающими серьезные нарушения основных норм международного права.

Стоит отметить, что Монголия признает юрисдикцию МКС, выдавшего в марте 2023 года ордер на арест Путина. Так как государство-участник Римского устава должно было задержать Путина. Поделиться

Монголия не арестовала Путина

В марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, в частности, в незаконной депортации детей из Украины и в незаконном перемещении украинцев в Россию, однако нелегитимный президент РФ 3 сентября 2024 года встретился с главой Монголии в Улан-Баторе.

Это первый визит Путина в страну, которая ратифицировала Римский устав и должна была арестовать российского лидера по ордеру, выданному МКС в Гааге в связи с военными преступлениями россиян в Украине.

В Монголии объяснили, что не арестовали Путина, поскольку страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, что усложняет возможность ареста российского диктатора по ордеру МКС.