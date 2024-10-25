Лукашенко придумал свою версию наступления армии РФ на Киев

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал уверять, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не просил у него разрешения напасть на Украину с территории Беларуси.
Главные тезисы
- Лукашенко лжет, что Путин имел право направить свои войска на Киев.
- Он также заявил, что готов разрешить использование ядерного оружия, если на территорию Беларуси придут иностранные войска.
Лукашенко продолжает защищать Путина и его преступные действия.
Лукашенко лжет, что ничего не знал о намерениях Путина
Британский журналист поинтересовался у самопровозглашенного президента РБ, почему он разрешил российскому диктатору начать полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси.
Журналист также поинтересовался, не звонил ли после этого беларуский диктатор российскому, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.
По словам Лукашенко, на тот момент между ним и Путиным не происходило никаких телефонных переговоров.
Может ли Путин использовать ядерное оружие
Что важно понимать, новые заявления Лукашенко являются четким отражением масштабов влияния Москвы на подконтрольный ей Минск.
Британские журналисты также напомнили, что Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие.
Беларуского диктатора также спросили, готов ли Путин использовать это оружие в войне против Украины.
Лукашенко на это ответил, что его приспешник "никогда не использует оружие, размещенное в Беларуси, без согласия беларуского президента", а также беззастенчиво добавил, что сам он "полностью готов" разрешить использование этого ядерного оружия.
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