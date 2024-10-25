Лукашенко придумал свою версию наступления армии РФ на Киев

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал уверять, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не просил у него разрешения напасть на Украину с территории Беларуси.

Лукашенко лжет, что ничего не знал о намерениях Путина

Британский журналист поинтересовался у самопровозглашенного президента РБ, почему он разрешил российскому диктатору начать полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси.

Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование беларуской территории? Там проходили учения, в которых участвовало несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска из того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Это зависит от Путина, как он выводит свои войска — через Киева или он мог бы пойти через Минск, — цинично солгал Лукашенко. Поделиться

Журналист также поинтересовался, не звонил ли после этого беларуский диктатор российскому, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.

По словам Лукашенко, на тот момент между ним и Путиным не происходило никаких телефонных переговоров.

Это его войска, и он имеет право выводить их, куда ему вздумается, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси. Поделиться

Может ли Путин использовать ядерное оружие

Что важно понимать, новые заявления Лукашенко являются четким отражением масштабов влияния Москвы на подконтрольный ей Минск.

Британские журналисты также напомнили, что Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Беларуского диктатора также спросили, готов ли Путин использовать это оружие в войне против Украины.

Лукашенко на это ответил, что его приспешник "никогда не использует оружие, размещенное в Беларуси, без согласия беларуского президента", а также беззастенчиво добавил, что сам он "полностью готов" разрешить использование этого ядерного оружия.