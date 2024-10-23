В Беларуси назначили дату новых "выборов Лукашенко"
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Мир
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В Беларуси назначили дату новых "выборов Лукашенко"

В Беларуси назначили дату новых "выборов Лукашенко"
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Источник:  БЕЛТА

Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила следующие выборы президента страны на 26 января 2025 года. В Кремле заявили, что уже готовы отправить силовиков в случае протестов по стране.

Главные тезисы

  • Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года, что вызвало обеспокоенность иностранных стран и демократических сил в стране.
  • Протесты против результатов выборов 2020 года, когда Лукашенко объявлен победителем с 80% поддержки, привели к массовым протестам и длительным арестам.
  • Международное сообщество не признало последние выборы в Беларуси свободными и справедливыми, оставляя вопросы о легитимности правления Лукашенко.

В Беларуси назначили дату следующих выборов Лукашенко

Выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года, о чем было объявлено на заседании Палаты представителей.

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что комиссия полностью готова начать избирательную кампанию.

В то же время, демократические силы Беларуси неоднократно заявляли о намерении добиваться непризнания этих выборов на международном уровне.

Напомним, что выборы 9 августа 2020 года вызвали самые большие протесты в истории страны. Многие задержанные протестующие до сих пор находятся в белорусских тюрьмах.

Результаты этих выборов, где ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко с 80% поддержки, не были признаны рядом стран мира.

Кстати, 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дядя» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у белорусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Белоруссии.

Люди должны понять, что свобода, независимость — просто так ты ее не получишь. В 1991 году, когда Белоруссия стала независимой, и эта независимость просто упала сверху. Советский Союз развалился, вот, пожалуйста, вот уже держите вашу независимость. Люди не понимали цены этой независимости… И к сожалению, люди понимают тогда, когда это борется за кровь, здоровье и тяжелый труд, — подытожил «Дядя».

<b>Павел «Дядя» Шурмей</b>

Павел «Дядя» Шурмей

В.и.о командира Полка имени Кастуся Калиновского

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